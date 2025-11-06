腳踭甩皮龜裂是乾燥定香港腳？醫生揭3大成因 教吃7種食物改善

腳踭出現甩皮情況到底是甚麼原因？有醫生指出，一旦腳踭出現脫皮或龜裂的情況，很多人會疑惑是否患上香港腳，還是普通的乾燥情況。醫生指出，這個情況出現的3大成因，並指出有其他特徵有助辨識問題，更推介吃7種食物有助改善這個脫皮龜裂情況。

重症科醫生黃軒在其 Facebook專頁 上分享指，曾有一位女士向她求診表示，腳後踭總是脫皮，儘管使用乳液也無法改善。黃醫生觀察後發現她的腳後踭乾燥得像枯樹皮，還有細小的裂紋。這種情況其實相當普遍，許多人誤以為只是「太乾」，但實際上，腳後踭的脫屑是皮膚在向你發出警告。腳後踭乾燥問題與以下3大成因有關：

7種食物改善問題

黃醫生指，皮膚新陳代謝與營養息息相關，一旦身體缺乏維他命A、E和Omega-3脂肪酸會讓皮膚變得乾燥脆弱。 所以，他推介以下食物，以改善腳後踭脫屑的問題：

牛油果、橄欖油：修復皮脂層。

三文魚、亞麻籽、核桃：提供健康脂肪並抗發炎。

紅蘿蔔、南瓜：提供β-胡蘿蔔素，促進角質健康。



黃醫生指，其實腳後踭脫屑看似小事，卻是身體發出的信號。乾裂型表示缺水，癢屑型可能是感染，厚裂型則可能暗示循環或代謝問題。他建議照顧腳底，不僅是為了美觀，更是對身體的尊重。小小的行動如擦乳液、換襪子、泡溫水，都在修復一天的壓力。

