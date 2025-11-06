腳踭甩皮龜裂是乾燥定香港腳？醫生揭3大成因 教吃7種食物改善

腳踭出現甩皮情況到底是甚麼原因？有醫生指出，一旦腳踭出現脫皮或龜裂的情況，很多人會疑惑是否患上香港腳，還是普通的乾燥情況。醫生指出，這個情況出現的3大成因，並指出有其他特徵有助辨識問題，更推介吃7種食物有助改善這個脫皮龜裂情況。
腳踭甩皮龜裂3大成因
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，曾有一位女士向她求診表示，腳後踭總是脫皮，儘管使用乳液也無法改善。黃醫生觀察後發現她的腳後踭乾燥得像枯樹皮，還有細小的裂紋。這種情況其實相當普遍，許多人誤以為只是「太乾」，但實際上，腳後踭的脫屑是皮膚在向你發出警告。腳後踭乾燥問題與以下3大成因有關：
1.乾裂型
- 如果洗澡時只顧上半身，腳部卻被熱水草草了事，長期下來，角質層會變得愈來愈厚，水分無法保持，最終導致脫皮和龜裂。
- 根據《J Eur Acad Dermatol Venereol, 2021》研究，乾裂的角質層的出現是因為皮膚屏障脂質的喪失與角質細胞間隙水分流失，並特別會出現在秋冬或低濕環境和年長族群、長期站立工作者人士身上。
建議：
- 洗澡後趁皮膚還濕潤時，塗上含尿素10%至20%的乳膏。
- 每周輕磨角質一次，但不要過於用力。
- 睡前包上棉襪並塗上凡士林，隔天會明顯改善。
2.癢屑型
- 如果腳後踭脫皮伴隨癢、紅、滲液，那可能是香港腳(足癬)。真菌喜歡潮濕和悶熱的環境，穿著密不透風的鞋襪會讓它們快速繁殖。
- 全球流行病學報告指出，約4分之1的成年人在一生會患過一次足癬，當中有6成會誤以為只是乾皮。
建議：
- 使用抗黴菌藥膏(如terbinafine、clotrimazole)。
- 每天更換鞋襪，保持乾燥。
- 在公共浴室和游泳池時務必穿拖鞋。
3.厚裂型
- 如果腳後踭脫屑不癢，但變硬、變厚，甚至裂開出血，這可能是糖尿病或血液循環不良的警訊。
- 根據《Diabetes Research and Clinical Practice, 2022》，每七個糖尿病患者，就會有一個因腳部皮膚裂口惡化成潰瘍。這是循環變差、神經感覺遲鈍後的求救訊號。
建議：
- 若出現腳麻或冰冷、傷口久不癒合和皮膚顏色變暗、變黑情況，應檢查血糖與血管狀況，防止裂口感染或潰瘍。
7種食物改善問題
黃醫生指，皮膚新陳代謝與營養息息相關，一旦身體缺乏維他命A、E和Omega-3脂肪酸會讓皮膚變得乾燥脆弱。 所以，他推介以下食物，以改善腳後踭脫屑的問題：
- 牛油果、橄欖油：修復皮脂層。
- 三文魚、亞麻籽、核桃：提供健康脂肪並抗發炎。
- 紅蘿蔔、南瓜：提供β-胡蘿蔔素，促進角質健康。
黃醫生指，其實腳後踭脫屑看似小事，卻是身體發出的信號。乾裂型表示缺水，癢屑型可能是感染，厚裂型則可能暗示循環或代謝問題。他建議照顧腳底，不僅是為了美觀，更是對身體的尊重。小小的行動如擦乳液、換襪子、泡溫水，都在修復一天的壓力。