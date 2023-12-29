腳軟下肢乏力發軟蹄原因包括坐姿不良 年輕人一樣中招 未必關中風事

行路突然腳軟無力「發軟蹄」，如果發生在長者身上，大家自然會想到「肌少症」，即是長者因肌肉功能變化，或是蛋白質攝取不足，導致肌肉量下降、肌力減低，加上骨質疏鬆增加骨塌風險，以致步姿不穩甚至跌倒骨折；又或者懷疑是否小腦腫瘤或腦血管病變，甚至中風徵兆。然而排除年齡因素或中風高危風險因子，如果年輕人或正值壯年的白領一族都有「發軟蹄」問題，那麼腳軟原因又是甚麼呢？

腳軟無力原因1.頸椎退化 每天使用電腦的打工仔，頭部長時間趨前「烏龜頸」，肩膊繃緊和寒背等不良坐姿，容易令頸椎加速退化；尤其是經常手機不離手的「低頭族」，也會令頸椎提早退化，導致壓迫神經線，引致走路像「踩棉花」般深一步淺一腳，甚至近乎頭暈的異常感覺。原來支撐頭部重量頸椎，正常姿勢下能夠承重約5公斤，但低頭幅度愈大，基於槓桿原理，當低頭達60°時，承受重量會增至27公斤。而人類頸椎第三至第七節頸椎共有4節椎間盤，其中第五、六節頸椎的椎間盤最容易因頸椎耗損而壓迫神經線，引致下肢乏力走路不穩

腳軟無力原因2. 坐姿不良 長時間在家工作，有人會喜歡整天盤膝而坐，容易將臏骨迫向膝關節的滑槽，長時間施力或活動會增加軟骨磨蝕風險，長遠可致髕骨錯位，出現「髕股關節綜合症」。膝蓋活動時會有疼痛和聲響，上落樓梯更會腳軟。如果不改善坐姿，嚴重可致膝關節裡的軟骨損耗，膝蓋提早退化