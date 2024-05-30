腸易激｜研究：低腹鳴及低碳飲食有助改善症狀

腸易激綜合症是一種功能性腸胃道疾病，可引起慢性腹痛及腹瀉便秘等不適，並可誘發緊張、焦慮，甚至抑鬱等情緒問題。有研究就發現，與藥物治療比較，實踐低腹鳴(FODMAP)飲食及低碳飲食，更有效改善腸易激症狀。

根據刊載在《The Lancet Gastroenterology and Hepatology》的最新研究，瑞典哥德堡大學的研究團隊招募304名中度至重度腸易激患者參與測試。他們分為三組，包括低腹鳴飲食組、低碳飲食組，以及藥物治療組。低腹鳴飲食組除了降低飲食中容易引起腹部過敏反應的食物外，亦接受傳統上對於改善腸易激有幫助的飲食指導，包含坐下來用餐、細嚼慢嚥，以及避免過量攝取咖啡、酒精、碳酸飲料、高油脂食物及辛辣食物等。

改善飲食效果大

實驗進行4個星期過後，結果顯示，3個組別的患者在症狀的嚴重程度、生活質素、焦慮、抑鬱及非胃腸道相關症狀都有所改善，其中76%低腹鳴飲食組患者的症狀有顯著改善，而低碳組和藥物組則分別為71%和58%。

專家指結果令人驚訝，未想過改變飲食對腸易激症狀的影響比藥物治療更為巨大，而且有關影響直至實驗完成6個月後依然存在，顯示飲食或可作為長期對抗腸易激的有效方法。