腸病毒｜家長注意！腸病毒好發期來襲 護師傳授「5招預防」保護孩子健康

每年約4至5月開始，腸病毒就開始蠢蠢欲動，高雄市立聯合醫院護理科護師劉慧馨提到，每到好發季節，往往就會在病房看到許多病童，曾經有位腸病毒病童嘴唇泛紅，手掌長滿了大大小小的水泡，口內又有多處白點及黏膜破損，根本無法好好進食，令人相當心疼。
罹患腸病毒常讓家中孩子無法好好的進食、吞嚥，且水泡、黏膜破損等更是讓人疼痛不已。除了心疼孩子的狀況，家長也要懂得幫助他們一起對抗腸病毒！劉慧馨護師帶民眾認識腸病毒，並學會面對及預防腸病毒的方法，共同為孩子們的健康努力。
了解傳染途徑、症狀 「這些」重症先兆盡速就醫
腸病毒傳染的途徑多為糞口、飛沫或是接觸傳染，新生兒則可能透過胎盤而感染，劉慧馨護師表示，發病時在喉嚨、腸道與糞便都可檢驗出病毒，潛伏期為2至10天，發病後的1周內傳染力最高，病毒可以持續數周之久，平均病程為3至5天。
常見症狀包含發燒、食慾不振，以及嘴巴、舌頭、手腳、屁股長水泡等。劉慧馨護師提醒，由於5歲以下幼兒是腸病毒重症高危險群，一旦出現以下重症先兆，應盡速至醫院求治，掌握治療時機，包括：
- 肢體無力麻痺；
- 嗜睡；
- 意識不清；
- 活動力不佳；
- 肌躍型抽搐(全身肢體突發性顫抖，類似受到驚嚇的動作)；
- 持續嘔吐；
- 呼吸急促；
- 心跳加快。
腸病毒如何居家照護？有哪些預防方法？
腸病毒感染症治療採支持性療法(如退燒、止咳等)，絕大多數患者會在發病後7到10天內自行痊愈。不過，劉慧馨護師表示，腸病毒的傳染力極強，要有效降低感染的機會，可參考以下預防方法：
- 返家或進食前，須確實並且正確的洗手，回到家中落實「洗手、洗臉、換衣服」，把病毒阻絕在家門外。
- 兒童玩具需常常清洗，並注意居家環境的衛生清潔。
- 掌握四大原則─注意營養、均衡飲食、適當運動及充足睡眠，便能維持免疫系統正常運作，不容易受到腸病毒的侵害。
- 落實生病不上課、讓病童多休息，保護自己也保護他人。
- 流行期間，避免出入人潮擁擠或空氣不流通的公共場所。
劉慧馨護師提醒，洗手應使用肥皂或洗手乳濕洗，不要只用對腸病毒殺菌效果不佳的乾洗手液或酒精消毒，而家裡清潔則應使用漂白水以「漂白水1：清水99」稀釋，這樣才能有效地殺死病菌達到預防效果。
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