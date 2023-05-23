腸病毒｜家長注意！腸病毒好發期來襲 護師傳授「5招預防」保護孩子健康

每年約4至5月開始，腸病毒就開始蠢蠢欲動，高雄市立聯合醫院護理科護師劉慧馨提到，每到好發季節，往往就會在病房看到許多病童，曾經有位腸病毒病童嘴唇泛紅，手掌長滿了大大小小的水泡，口內又有多處白點及黏膜破損，根本無法好好進食，令人相當心疼。

罹患腸病毒常讓家中孩子無法好好的進食、吞嚥，且水泡、黏膜破損等更是讓人疼痛不已。除了心疼孩子的狀況，家長也要懂得幫助他們一起對抗腸病毒！劉慧馨護師帶民眾認識腸病毒，並學會面對及預防腸病毒的方法，共同為孩子們的健康努力。

了解傳染途徑、症狀 「這些」重症先兆盡速就醫

腸病毒傳染的途徑多為糞口、飛沫或是接觸傳染，新生兒則可能透過胎盤而感染，劉慧馨護師表示，發病時在喉嚨、腸道與糞便都可檢驗出病毒，潛伏期為2至10天，發病後的1周內傳染力最高，病毒可以持續數周之久，平均病程為3至5天。

常見症狀包含發燒、食慾不振，以及嘴巴、舌頭、手腳、屁股長水泡等。劉慧馨護師提醒，由於5歲以下幼兒是腸病毒重症高危險群，一旦出現以下重症先兆，應盡速至醫院求治，掌握治療時機，包括：