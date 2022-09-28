腸缺血｜經常腹痛、腹瀉、血便 小心「腸缺血」隨時冇命

一位長期洗腎的74歲先生，於一個月內數次發生腹部疼痛，伴有發燒、嘔吐、腹瀉、甚至血便情況，因而到醫院求診住院治療。住院中內窺鏡檢查發現老先生的小腸及大腸交界處有黏膜出血合併纖維化病變；電腦斷層檢查亦顯示腸道腫脹合併主動脈及腸繫膜動脈開口鈣化。醫院立即啟動急重症跨團隊照護，進一步執行導管檢查，檢查結果的確顯示腸繫膜動脈開口嚴重鈣化合併狹窄，因此在腸繫膜動脈開口放置支架治療腸缺血。 腸缺血常見腹痛、血便症狀 嚴重恐致命 新竹臺大分院心臟血管內科林彥良醫師解釋，腸缺血是因為供應腸道氧氣及養分的動脈發生血管狹窄或阻塞，引起腸道血流下降，進而造成腸道缺血壞死的一系列變化。其常見症狀包含腹痛、腸蠕動不良、腹瀉、血便，甚至因腸道細菌轉移至血液中引起敗血症，最嚴重可導致死亡。

依病程分急、慢性 預後死亡率不同 林彥良醫師指出，腸缺血占所有因腹痛住院病人比例約0.1%，根據病程可以區分為急性或慢性，然而兩者的臨床預後卻大不相同。急性腸缺血因臨床症狀不典型，不僅診斷困難，其死亡率更可高達60%至80%，治療上是由外科進行剖腹探查手術切除壞死腸道合併血管繞道恢復腸道血流；慢性腸缺血則病程相對緩和，治療上可採用導管手術放置支架。