腸胃炎可以吃甚麼？營養師教7大腸胃炎飲食止瀉技巧 加速復元

本港衛生署近日提醒市民本地急性腸胃炎的活躍程度近期顯著上升，如果不幸患上腸胃炎，到底還可以吃甚麼呢？有營養師指出，當腸胃炎發作時，其實除了白麵包和白粥，其實還有其他食物的選擇。營養師列出7種腸胃炎時的飲食方式，有助加速痊愈。

腸胃炎可以吃水果？不只白飯可以吃 李婉萍營養師在其facebook上分享指，有人問到腸胃炎發作時，空腹不吃是否更好？她表示，一般來說，除非腸胃炎嚴重到無法進食，一吃就會出現肚瀉的情況，否則應盡量保持正常飲食，以促進體力恢復，受損的腸胃道也才能更快愈合。而腸胃炎的飲食重點包括： 採取溫和飲食：選擇不刺激腸道的低纖維、易消化的食物，以補充所需的營養。

澱粉類：不只有白粥、白飯、麵條、饅頭等，也可以選擇已去除麩皮和胚芽的精製穀物。

蛋白質：應選擇低油脂的食物，例如魚肉、雞胸肉或豆腐，以避免對腸道的負擔。

牛奶和奶製品：最好避免食用，以免引起不適。因為有些人對乳製品敏感，暫時避免含有牛奶成分的食物。

蔬菜類：纖維含量過多的食物會促進腸胃蠕動，會使腹瀉情况加重。建議選擇質地較細嫩的葉菜或瓜類，避免吃纖維較粗的牛蒡、芹菜及蔬菜的莖梗部分。

水果類：不宜挑選含豐富「非水溶性纖維」的番石榴或是帶皮的蘋果和提子。可以適量食用去皮的蘋果或提子，果肉含有較多水溶性纖維有助於改善腹瀉。

恢復主食後再加入蛋白質：初期飲食以湯飯或粥等澱粉類為主，這種狀態最多維持半天至一天，之後應逐漸加入有助於腸胃黏膜修復的蛋白質。

腸胃炎宜將食物切塊 李婉萍營養師又稱，除了食物選擇外，飲食上還需注意以下5大要素： 小量多餐：減輕腸胃負擔，逐步增加食物分量。 避免高油烹調：避免煎、炒、炸等，因為高量油脂的食物容易刺激胃腸、影響消化。應採取清蒸、水炒、汆燙或燉煮的方式烹調。 徹底加熱煮熟：避免生食，特別是生菜沙律及溫泉蛋、糖心蛋這一類半熟蛋。 進食時細嚼慢嚥：將食物切成小塊，慢慢咀嚼，減少腸胃負擔。 補充水分：注意水分和電解質的攝取，避免脫水。建議小口攝取，因為次喝太多水易產生噁心感。