腸道健康｜熟齡族腸道微生態不平衡！好菌少壞菌多 或增失智風險

安法診所就2020年4月至2023年3月間的臨床樣本進行腸道菌相NGS(Next Generation Sequencing)次世代定序，191份隨機挑選的樣本群像為：年齡在40歲以上，男性99名、女性92名，個人健康管理及預防醫學意識高，會定期進行健康檢測與追蹤。統計結果發現：有腸道菌多樣性偏低者僅3.1%；但，有95.3%受測者的比菲德氏菌偏低、94.8%受測者的直腸真桿菌偏低、80.6%受測者的艾克曼嗜黏液蛋白菌偏低，是腸道益菌異常的前3名；有36.6%受測者的硫化氫產生菌偏高、27.2%受測者的糞腸球菌偏高、21.5%受測者的克雷伯氏肺炎菌偏高，是腸道壞菌異常的前3名。

人體健康與腸道菌相息息相關，根據台灣安法診所一份有關腸道健康的臨床數據分析，191份樣本中有8成以上受測者體內有益人體健康的益菌偏低，有二至近四成受測者的高風險致病菌(壞菌)偏高。安法診所主任醫生何旭爵表示，即使是注重日常保健的熟齡族群，腸內菌叢生態仍有可能不平衡，而有可能導致未來的健康及失智風險。

安法診所主任醫生何旭爵表示，即使是注重日常保健的熟齡族群，腸內菌叢生態仍有可能不平衡，而有可能導致未來的健康及失智風險。

數據報告中的前 3 壞菌

動態管理腸菌平衡 不讓老化在腸道中超車

累積近30年臨床經驗的安法診所，近年來針對老化的第十大指標「腸道微生態」，進行「精準腸道調節抗衰老」研究，同時開發出數據演算模型，於2020年先後取得「個人化風險評估與檢驗追蹤專利」及「個人化精準腸道微生態調節劑配對專利」，由抗衰老專門醫師聯手AI，以NGS次世代基因檢測，精準地對個人腸道菌叢做定性與定量分析，作為客製化配對及調整益生菌的依據。何旭爵醫生強調，在整個腸道微生態環境中，維持整體的菌相平衡是重要且必須的，所以，保健重點在於動態調節整體腸道菌相使其組成及數量平衡，而非缺甚麼補甚麼。

何旭爵醫生指出，遠古人類腸道中的菌叢多樣化很高，也有利於平衡，就如同有樹有草又有花的花園生態系統；現代人的腸道菌叢則多樣性比較低，因為腸菌容易被酒精、油炸食品、化學合成品、人工調味劑、人工保存防腐劑以及抗生素所破壞。該如何增加好菌與減少壞菌？除了依據個人健康條件補充客製化益生菌，也要從日常飲食習慣中調整，減少油炸食物、紅肉、人工合成添加物(罐頭、香腸等)、精製糖，增加原型食物、蔬菜纖維，並且細嚼慢嚥。

愈來愈多的現代醫學研究表明，腸道菌相的平衡與否，不只影響大腦，也影響著免疫、荷爾蒙、自律神經甚至是皮膚的健康狀況，何止腸腦軸，還有腸肺軸、腸皮膚軸等。何旭爵醫師說明，人體腸道，除了是巨大的免疫器官，也是巨大的神經器官，我們的第十對腦神經叫做迷走神經，從頭骨底部的頸靜脈孔由腦延髓往下走，除了控制聲帶的運動外，也支配著一整個腸胃道的運動與感知；心情緊張或放鬆會影響腸道消化，相對的，腸道發炎也直接影響腦部，因此腸胃發炎時會覺得頭昏腦脹，因為一些有毒的物質會直接由迷走神經、不經血液而直通腦部。所以，疾病始於腸道，抗發炎、抗衰老也始於腸道！

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