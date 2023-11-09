腸道健康｜腸胃菌群失衡不可小覷！ 拆解益生菌迷思 如何改善腸道健康？

眾所周知，香港生活節奏急速，不少人壓力大，經常食無定時、過飢或過飽、熬夜等不良生活習慣，久而久之導致腸道內的壞菌會不斷增加，好菌數量會逐漸減少。長遠可能會引發嚴重腸道疾病、加重胃的負擔、損害肝臟及身體各部分。故此，腸道健康關鍵在平衡壞菌及好菌數量，一個好的比例才能夠有健康的腸道。

不少關注腸道健康人士，都會選擇服用益生菌以幫助保持腸道健康。事實上，益生菌是對人體有益的微生物，其中包含細菌與酵母菌，如乳酸菌等，有助恢復腸道中好菌和壞菌的平衡，從而促進腸道健康。

加上，腸道被稱為人體第二個大腦，人體健康與腸道菌相息息相關，減少腸道壞菌、增加自身好菌，對身體健康、減少焦慮症、抑鬱症以及皮膚問題都有正面作用。

腸道內存在成千上萬種的菌群，大致上可分為好菌、壞菌以及中性菌。飲食習慣不佳、壓力過大、作息不正常等，都會讓壞菌數量增加，令腸胃道菌種失衡。一旦失衡，不但會對腸胃代謝功能產生負面影響，更會影響免疫系統，容易出現感冒等。

康維他™益生菌蜂蜜固體飲料 至強組合築起腸胃健康屏障

康維他™益生菌蜂蜜固體飲料含有UMF™10+麥蘆卡蜂蜜，當中蘊含獨特麥蘆卡因子-獨麥素等活性成分，具有強健消化系統，紓緩胃部不適的功效，同時有效抗菌抗炎，抑制人體壞菌生長。康維他™益生菌每條1,000億CFU活性益生菌，以及6種活性益生菌，益生菌含量比市面一般產品為高，更有效改善便秘腹瀉，維持腸道菌群平衡。

除益生菌外，產品更含有益生元，有助增加腸內益生菌的生長，維持益生菌的活性，兩者可謂相輔相成。6種益生菌 + 2大益生元配方，能夠全效補充益菌及促進好菌，有效改善便秘、腹瀉困擾、消化不良、腸道不適等問題。