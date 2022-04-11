腸道微生態 預測診斷長新冠

新冠肺炎長期綜合後遺症，又稱「長新冠」，是指新冠患者康復後，出現持續超過一個月的症狀，包括記憶力轉差、失眠及脫髮等。中大醫學院全球首證，長新冠患者擁有獨特的腸道微生態，透過檢測腸道微生態可以預測罹患風險，並對症下藥。有關研究結果已於權威醫學期刊《Gut》發表。 研究團隊於2020年2月收集了106名33至62歲新冠康復患者的糞便樣本，並跟進至出院後半年，結果發現有76%新冠患者痊愈半年後，仍有至少一種症狀。當中以疲倦最常見，達31%，其次為記憶力差(28%)及掉髮(22%)，而33%人更在第6個月出現3個以上的症狀。

患者擁獨特腸道微生態 研究團隊同時將收集到的樣本，與68名非新冠患者的糞便樣本作比較及分析。結果發現，長新冠患者有獨特的腸道微生態，可稱為「長新冠型微生態」，微生態生物多樣性亦明顯較低。如缺乏與免疫力有關的好菌會出現持續咳嗽和氣促；某些惡菌則會引致疲倦、失眠、記憶力差和失去味覺等。 可預測長新冠風險 中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟教授表示，「任何康復患者包括輕症患者都有可能患上長新冠，與患者的年齡、性別、其他疾病、病情嚴重程度和發炎指數均無明顯關連。」而檢測長新冠型腸道微生態有三大臨床應用，包括預測患者日後出現長新冠的風險、診斷受多種症狀持續困擾的康復人士是否患上長新冠，及區分不同類別的長新冠症狀，對症下藥。 雖然第五波疫情暫緩，惟中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮教授擔心，長新冠或造成社會未來負擔，影響經濟外，長遠更可能加重醫療系統負荷，「是次研究找出了腸道微生態與長新冠的關係，更提供了預測、診斷及治療長新冠的方案，意義重大。」