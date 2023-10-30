腸道細菌不可小覷！研究：肝硬化合併肌少症與3菌有關 改變腸菌可降併發症

北榮團隊研究發現，合併肌少症的肝硬化病人和擁有正常肌肉的病人，兩者的腸道細菌組成有顯著的差異。

腸道細菌不只會影響排便，還與「肌少症」發生有關。台北榮總研究發現，肝硬化病人腸道細菌的變化與肌少症的發生相關，而且會影響整體預後，若改變腸道細菌，或許可減少肌少症及併發症的發生。

肝硬化常合併肌少症 增加住院、死亡風險

北榮內科部胃腸肝膽科醫師李癸汌表示，肝硬化是目前全球第14大死因，每年約造成一億多人死亡，而肝硬化的病人在臨床上常常合併「肌少症」的問題，會使肝硬化病人有較高的機率產生併發症，也有較高的機會需要住院，其死亡率也會比一般的肝硬化病人來得更高。

此外，人的腸道系統內共生著數以兆計的細菌也可能會對肝硬化病人產生威脅。北榮總內科部胃腸肝膽科李沛璋醫師提到，腸道細菌若出現生態失衡，如：整體數量暴增、各種細菌的比例失調，往往會造成腸道屏障功能出現問題，腸道細菌、細菌毒素可能會跑進血液，順著血流進入肝，誘發肝硬化的病人產生併發症。

李沛璋醫師表示，近期有些醫學研究發現，腸道細菌會影響肌肉的質量和功能，腸道的細菌發生變化可能與老年人的肌少症有關，然而，腸道細菌的變化對於肝硬化患者發生肌少症之間的相關性，以及對病人整體預後的影響仍未可知。