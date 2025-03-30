腹瀉不敢吃東西怕「愈吃愈屙」？喝運動飲料補電解質？醫破解5大迷思

近期因腹瀉求診人數偏高，坊間經常能聽到，出現腹瀉症狀時就要禁食，不然腹瀉會更嚴重，也有人認為拉肚子就是排毒，毋須治療，或是自行吃止瀉藥即可。對此，臺中榮總大腸直腸科陳志典醫生指出，有些看似「正確」的處理方式，反而可能導致腹瀉症狀加劇，他也為大家破解5大錯誤迷思，幫助大家正確應對腹瀉問題。

迷思 1 ：腹瀉是「排毒」毋須治療？醫：「這些情況」要立即就醫

有些人認為腹瀉是排毒的過程，應該讓身體自行將引起腹瀉的物質排乾淨。陳志典醫生表示，持續的腹瀉不僅會損害腸胃道，還可能導致嚴重的脫水和電解質失衡，甚至進一步影響心血管和腎臟功能。若腹瀉超過48小時，或伴隨發燒、血便、劇烈腹痛等症狀，患者應立即就醫接受檢查，以防造成更嚴重的健康問題。

迷思 2 ：要禁食讓腸胃休息？長時間禁食將延緩腸道修復！

「腹瀉時要完全禁食，讓腸胃休息」則是另一個常見迷思。許多人在腹瀉期間不敢進食，擔心「愈吃愈拉」，但陳志典醫生指出，長時間的禁食實際上會延緩腸道修復，適當進食、補充營養與水分才能幫助加速恢復。他也提醒，在腹瀉期間應避免攝取油膩、辛辣、乳製品等刺激性食物，但可以選擇清淡、易消化的食物，如白飯、稀飯、白麵包或蘋果泥等，幫助腸胃道逐步修復。