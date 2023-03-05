腹瀉以為腸胃炎！求醫才知器官已受損

近一半的民眾在被宣告需要洗腎治療之前，居然都不知道自己罹病，所以在被醫師宣告需要接受洗腎時，往往難以接受。

60歲有糖尿病史的莊先生多年來在中國經商，原本定期回台灣與家人團聚，因為新冠肺炎疫情而暫停好一陣子，近日終於可以返台，但因為腹瀉多日未改善且食慾差，懷疑自己吃壞肚子罹患腸胃炎，就醫後才知道除了腸胃問題之外，竟合併腎功能嚴重受損，達到尿毒症狀，需接受洗腎治療，莊先生晴天霹靂，久久無法置信。

近半洗腎患者 竟不知自己罹病

有很多民眾對於腎臟功能及治療上的認知很有限。根據統計，近一半的民眾在被宣告需要洗腎治療之前，居然都不知道自己罹病，所以在被醫師宣告需要接受洗腎時，往往難以接受。

衛生福利部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷指出，當病人的腎絲球過濾率(GFR)小於15ml/min，也就是第五期的階段，醫師會評估考慮建立洗腎導管，由於自體導管建立後需要一段時間才能使用，再加上醫療團隊的衛教說明，病人與家屬的心理建設，倘若腎功能持續惡化，便順順的步入透析階段，這樣對於患者健康與生活皆是最有利的狀態。