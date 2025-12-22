腹痛以為胃炎 揭患大腸癌 3大特徵要分清 小心5大警號易被忽略

大腸癌易被誤診？有醫生指出，大腸癌漸趨年輕化，就算是20歲的少年也要小心。大腸癌的各種症狀也可能與其他疾病相似，容易被誤以為是痔瘡或腸胃炎等。醫生指出，一旦患上大腸癌，有5大警號最易被忽略或誤診。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，大腸癌被普遍視為中老年人的疾病，但近年來，20至40歲的年輕人發病率驚人地上升，根據近期研究，美國、澳洲、加拿大：年輕族群(20–39 歲)的發病率近20年增加近2倍；台灣、韓國：年輕男性的直腸癌年增幅為4%至6%，20年內接近翻倍。

5大警號易被忽略

黃醫生指出，很多年輕患者會對以下症狀不以為然，但其實是腸道發出的重要警號。小心以下5大警號要小心：

1. 大便有血：

45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是便血，但卻常被以為是痔瘡，但其實分別如下：

痔瘡：鮮紅、沾在表面、有痛感；

腫瘤或黏膜病變：暗紅、黑色、混在大便中，通常沒有痛感。

2. 排便習慣改變：

約20至25%的大腸癌年輕患者，診斷前明顯出現排便變化。若出現便秘或腹瀉超過兩星期，需檢查。

3. 體重異常下降：

不明原因的體重下降通常暗示腸道內部問題，1至3個月內減去超過 5%，就要提高警覺。

4. 持續腹痛或腹脹：

常被誤以為是胃炎，兩者特徵如下：

胃炎：整個肚在痛。

大腸問題：左下腹或右下腹位置痛，進食後加重的疼痛，排便後反而會不太痛。

5. 貧血卻無原因：

隱性出血的可能性不能忽視，尤其是右側結腸癌。有可能會造成臉色蒼白、心悸、欲睡或易累的感覺。很多年輕患者都會忽略這個問題，導致延誤診斷長達6個月。

盡早檢查

黃醫生強調，大腸癌最致命的不是症狀，而是延誤診斷。最常延誤腸癌問題的是女性，若是右側結腸癌更加會常被延誤。另外，大腸癌更經常被誤診為腸胃炎、痔瘡、腸易激綜合症等。

有研究指出，很多人會以為便血是痔瘡、腹痛是腸胃炎、腹瀉是腸易激綜合症，而貧血就是女生經期多。所以這些看似普通的症狀，其實可能是大腸癌問題。如果延誤愈久，確診時愈容易是局部晚期或轉移。若出現上述任一症狀，應儘早做檢查，透過腸鏡檢查，能及早發現潛在問題，避免錯過最佳治療時機。