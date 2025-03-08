腹痛求醫 檢查竟是「早期肝癌」！醫揭治療方式

肝臟因為沒有痛覺神經，又被稱為「沉默的器官」，但只要早期發現並予以手術，五年存活率可達70%，大眾應多留意身體變化，盡量避免過量飲酒或熬夜，並定期進行健康檢查，才能達到有效預防之目標。

70歲的林爺爺5個月前因劇烈腹痛到醫院求治，電腦斷層檢查發現其肝臟有一5公分大腫瘤且出現破裂情形，後續進行抽血及超聲波檢查確認腫瘤未轉移，診斷為早期肝癌，入住加護病房觀察。由於林爺爺與太太相依為命，沒有工作，考量經濟壓力，起先婉拒所有治療方案，所幸在醫生、護理師及社工師不懈協調下，最終接受手術，將腫瘤及周邊組織切除，術後林爺爺恢復狀況良好，5天後平安出院。

乙型、丙型之病毒性肝炎及肝硬化與肝癌息息相關，肝硬化病人每年約有3%至5%的機率發展成肝癌。台北慈濟醫院一般外科陳昱天醫生說明，肝癌的早期症狀並不明顯，往往要到腫瘤增大甚至破裂或病情達中後期才會有腹痛、噁心或黃疸指數過高等情形。若遲遲沒有就醫，當腫瘤侵犯到血管或發生遠端轉移時，則可能發生腸胃道出血或腹膜炎的併發症，不可不慎。

肝癌治療選擇多 腹腔鏡手術、達文西手術比較

化學治療、放射治療、標靶藥物治療及手術治療等都是現今肝癌的治療選擇之一；手術治療方面，有腹腔鏡微創手術、達文西機械臂手術及傳統開腹手術等方式。陳昱天醫生說明，腹腔鏡手術及達文西手術是利用在腹部開一些小傷口深入肝臟處，在影像系統的輔助下進行切除；後者則是從病人右上腹劃開約20公分傷口，並同樣將病灶切除。

陳昱天醫生表示，兩者手術的差別在於傷口大小，病人疼痛感會有所不同，恢復速度也不一樣，而手術安全性則是相當，但須注意病人的心肺功能是否足以負荷手術。