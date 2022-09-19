腹痛、血便不斷 或患潰瘍性結腸炎 小心併發腸癌

小芸(化名)20歲時嚴重腹瀉，有便秘宿疾的她，原本心想「趁機把大腸清一清」也沒甚麼不好；沒想到從腹瀉演變成一天多次血便，吃完東西就屙血，直到發燒昏倒送醫時、血色素不到正常值的一半，住院一個多月期間詳細檢查才確診為「中重度潰瘍性結腸炎」！醫生表示，潰瘍性結腸炎若未治療，不只影響生活品質，更增加腸穿孔、狹窄，甚至大腸癌的風險。目前健保針對中重度潰瘍性結腸炎給付多種生物製劑，病友可和醫師討論使用的可能性，達成停用類固醇、規律用藥、黏膜愈合等3大治療目標，找回快樂自在的生活。

潰瘍性結腸炎好發青壯年族群！症狀非特異 易與其他疾病混淆

台灣發炎性腸道疾病學會理事長王鴻源指出，「潰瘍性結腸炎」是發炎性腸道疾病的一種，好發於20至40歲青壯年族群，主因為人體腸道免疫系統過度反應與錯誤識別，導致腸道過度及持續性的免疫發炎反應。

依據健保重大傷病登記，台灣潰瘍性結腸炎盛行率每10萬人口約有13名。近年發生率及盛行率逐年上升，盛行率14年大幅增加5.1倍，推測除了與飲食西化、環境變遷有關，王鴻源理事長認為，「大眾對發炎性腸道疾病認知提升」也是重要原因。

值得注意的是，潰瘍性結腸炎疾病症狀包括持續腹瀉、腹痛、血便、大便解不乾淨感覺等，並不具特異性，與腸易激症、感染性腸炎，甚至大腸癌等疾病症狀類似，以致部分患者未能警覺與及時就醫。

其實，臨床醫生在診斷潰瘍性結腸炎時，除了問診了解患者過往病史、臨床表現之外，會透過大腸鏡檢查黏膜發炎與潰瘍的分布，加上病理組織切片確認診斷，並排除其他感染性腸炎。必要時，還需加上磁力共振、電腦斷層等影像檢查，才能確定診斷。