腹部有心跳？原來係超大主動脈瘤 植入支架傷口細過1cm

近日有一位70歲蔡先生因嘔吐合併腎臟功能變差，住院進行腹部超聲波檢查，赫然發現原來腹腔內有一個直徑約8厘米的主動脈瘤，經過電腦斷層確認後，蔡先生和太太這才明白，原來這一兩年來蔡先生腹部像心臟一樣搏動的凸起物，其實是一顆巨大的腹主動脈瘤，就像腹部有一顆無聲無息的未爆炸彈！
超微創主動脈血管內支架植入治療 傷口不到1cm
國軍臺中總醫院心臟血管外科自2017年起，引進了微創主動脈血管內支架手術，造福許多可能需要進行傳統開放式手術的高風險主動脈瘤病患。微創主動脈支架手術是先在腹股溝切開兩道傷口，將導管插入股動脈，接下來輸送主動脈支架到主動脈瘤的位置並展開主動脈支架，展開後的支架將取代主動脈瘤讓血液流通，因此主動脈瘤不會再受血流衝擊，導管自主動脈移除後，將股動脈縫合修補，始才完成手術；而傳統開放式手術則是需要切開腹部一道大約20至30厘米的開口，以利進行主動脈瘤的切除，以及縫合置換上人工血管。
為蔡先生進行微創主動脈血管內支架手術的林敬惟醫師，於本次手術進一步搭配使用經皮血管縫合器系統，利用穿刺的方式取代用手術刀切開傷口，讓兩側腹股溝的傷口從5至7厘米大小縮小至1厘米不到！如此超微創的傷口讓蔡先生術後幾乎感覺不到疼痛，覺得非常驚奇，術後恢復也十分迅速。
腹主動脈瘤無症狀如隱形炸彈 一旦破裂致死率逾五成
國軍台中總醫院心臟血管外科主治醫師林敬惟指出，腹主動脈瘤是由於主動脈管壁老化膨脹變大變薄，就像吹氣球一樣，且此類患者常合併有高血壓及血管粥樣硬化病變，血流壓力太大時，腹主動脈瘤就可能瞬間破裂出血，致死率高達五成以上。
病患平常很難發現主動脈瘤，除非大到某種程度，壓迫到其他臟器血管，出現肚痛或腰痛、背痛等症狀，否則患者幾乎難以察覺。而正如同氣球吹太大時較容易破，研究顯示，腹主動脈瘤直徑若超過5厘米以上時，每年破裂的機率將快速提高，而當腹主動脈瘤破裂時，即使馬上接受手術，患者死亡率仍高達五成以上，十分驚人！因此平時要注意是否有以上症狀並定期健康檢查，若發現有主動脈瘤應依照醫師指示定期覆診追蹤，當主動脈瘤大於直徑5厘米或是大於4厘米且快速膨大，建議盡快進行手術，避免主動脈瘤破裂而造成遺憾。
患者是否適合以微創血管內支架手術治療 仍需經醫師評估
林敬惟醫師提醒，主動脈支架手術傷口小復原較快，但如果患者本身的血管屬於困難病例，比如：主動脈支架頂端與主動脈接合處太短或角度太大、或是形狀不理想等因素，都可能導致主動脈與支架間無法卡緊密合，因而造成術後主動脈瘤有內漏或甚至支架移位等情形，這些主動脈接合處短、主動脈瘤形狀怪異或角度偏差大的患者，在進行主動脈血管內支架手術時，可考慮使用「血管內固定錨釘」來將支架鎖緊在血管壁上，錨釘就像螺絲一樣，可以幫助支架與血管壁更加密合；而年紀輕復原能力較佳的患者，仍可考慮以傳統開腹手術進行腹主動脈人工血管縫合置換，所以針對主動脈瘤的手術治療方案策略，患者與家屬務必諮詢醫師以共同討論最適合患者的治療方式。
【本文獲「健康醫療網