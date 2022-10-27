腹部有心跳？原來係超大主動脈瘤 植入支架傷口細過1cm

近日有一位70歲蔡先生因嘔吐合併腎臟功能變差，住院進行腹部超聲波檢查，赫然發現原來腹腔內有一個直徑約8厘米的主動脈瘤，經過電腦斷層確認後，蔡先生和太太這才明白，原來這一兩年來蔡先生腹部像心臟一樣搏動的凸起物，其實是一顆巨大的腹主動脈瘤，就像腹部有一顆無聲無息的未爆炸彈！

超微創主動脈血管內支架植入治療 傷口不到 1cm 國軍臺中總醫院心臟血管外科自2017年起，引進了微創主動脈血管內支架手術，造福許多可能需要進行傳統開放式手術的高風險主動脈瘤病患。微創主動脈支架手術是先在腹股溝切開兩道傷口，將導管插入股動脈，接下來輸送主動脈支架到主動脈瘤的位置並展開主動脈支架，展開後的支架將取代主動脈瘤讓血液流通，因此主動脈瘤不會再受血流衝擊，導管自主動脈移除後，將股動脈縫合修補，始才完成手術；而傳統開放式手術則是需要切開腹部一道大約20至30厘米的開口，以利進行主動脈瘤的切除，以及縫合置換上人工血管。 為蔡先生進行微創主動脈血管內支架手術的林敬惟醫師，於本次手術進一步搭配使用經皮血管縫合器系統，利用穿刺的方式取代用手術刀切開傷口，讓兩側腹股溝的傷口從5至7厘米大小縮小至1厘米不到！如此超微創的傷口讓蔡先生術後幾乎感覺不到疼痛，覺得非常驚奇，術後恢復也十分迅速。

腹主動脈瘤無症狀如隱形炸彈 一旦破裂致死率逾五成 國軍台中總醫院心臟血管外科主治醫師林敬惟指出，腹主動脈瘤是由於主動脈管壁老化膨脹變大變薄，就像吹氣球一樣，且此類患者常合併有高血壓及血管粥樣硬化病變，血流壓力太大時，腹主動脈瘤就可能瞬間破裂出血，致死率高達五成以上。 病患平常很難發現主動脈瘤，除非大到某種程度，壓迫到其他臟器血管，出現肚痛或腰痛、背痛等症狀，否則患者幾乎難以察覺。而正如同氣球吹太大時較容易破，研究顯示，腹主動脈瘤直徑若超過5厘米以上時，每年破裂的機率將快速提高，而當腹主動脈瘤破裂時，即使馬上接受手術，患者死亡率仍高達五成以上，十分驚人！因此平時要注意是否有以上症狀並定期健康檢查，若發現有主動脈瘤應依照醫師指示定期覆診追蹤，當主動脈瘤大於直徑5厘米或是大於4厘米且快速膨大，建議盡快進行手術，避免主動脈瘤破裂而造成遺憾。