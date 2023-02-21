膀胱癌術後憂終身駁尿袋？一種手術 傷口細、零漏尿

62歲黃先生，因血尿、急尿感就醫，檢查後診斷為膀胱癌第3期，醫師團隊考量病人期數低，醫師與病人討論後選擇達文西輔助膀胱全切除及原位膀胱重建手術。手術後12天即出院，並於第一次回診時拔除尿管，解尿順暢，沒有漏尿情況，1個月後回到工作崗位，毋須長期使用尿袋或放置導尿管，讓病人放下心中擔憂。
肌肉侵犯型膀胱癌 傳統術後恐置放終身尿袋
奇美醫學中心泌尿外科醫師曾文歆指出，根據衛生福利部過去10年的統計，泌尿上皮癌發生率高居男生癌症發生率的前10名。而其中肌肉侵犯型的膀胱癌又占了初診斷膀胱癌的四分之一，由於其高復發及轉移風險，讓醫師及病人在治療上往往絞盡腦汁。
肌肉侵犯型的膀胱癌病人以往在傳統剖腹式膀胱全切除手術上，多半恢復期較長、傷口大(超過20公分)，又因尿道無法精密縫合導致有尿失禁，或是需要終身放置尿袋或導尿管的情況，因此常讓病人舉足不前，陷入考慮是否改做化療加上電療。
「達文西手術」傷口小、出血少 減少術後漏尿情形
曾文歆說明，許多膀胱癌患者選擇使用達文西輔助手術，不僅讓傷口大幅減小，僅有5個不到1公分的小傷口，加上將膀胱及腫瘤取出的下腹部傷口約5至7公分，手術中大幅減少出血量，且過去採用腹腔鏡手術因骨盆腔過深導致無法縫合情況，在達文西機械手臂輔助下可於不同角度及視野下完成，更減少術後漏尿情況，有效提升病人生活品質。後續僅需定期追蹤影像，不必持續接受膀胱鏡檢查，免除了接受膀胱鏡檢查時的煎熬。
術後重建最重要 患者可多與醫師討論、溝通
曾文歆表示，手術後的重建對病人的恢復及預後非常重要，包括攝護腺根除手術後的尿道膀胱接合及腎臟局部切除手術後的腎臟縫合止血，達文西手術也是不錯的手術選項之一，建議患者在勇敢面對疾病的同時，可與醫師共同討論，做出最合適的治療。
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