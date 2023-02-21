膀胱癌術後憂終身駁尿袋？一種手術 傷口細、零漏尿

達文西機械手臂輔助下可於不同角度及視野下完成，更減少術後漏尿情況，有效提升病人生活品質。

62歲黃先生，因血尿、急尿感就醫，檢查後診斷為膀胱癌第3期，醫師團隊考量病人期數低，醫師與病人討論後選擇達文西輔助膀胱全切除及原位膀胱重建手術。手術後12天即出院，並於第一次回診時拔除尿管，解尿順暢，沒有漏尿情況，1個月後回到工作崗位，毋須長期使用尿袋或放置導尿管，讓病人放下心中擔憂。

肌肉侵犯型膀胱癌 傳統術後恐置放終身尿袋

奇美醫學中心泌尿外科醫師曾文歆指出，根據衛生福利部過去10年的統計，泌尿上皮癌發生率高居男生癌症發生率的前10名。而其中肌肉侵犯型的膀胱癌又占了初診斷膀胱癌的四分之一，由於其高復發及轉移風險，讓醫師及病人在治療上往往絞盡腦汁。

肌肉侵犯型的膀胱癌病人以往在傳統剖腹式膀胱全切除手術上，多半恢復期較長、傷口大(超過20公分)，又因尿道無法精密縫合導致有尿失禁，或是需要終身放置尿袋或導尿管的情況，因此常讓病人舉足不前，陷入考慮是否改做化療加上電療。