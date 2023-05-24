膀胱癌｜斷續有血尿 小心患上膀胱癌

斷續有血尿 小心患上膀胱癌

膀胱癌每年只有約400宗新症，但亦造成200宗死亡個案，死亡率達50%之高。初期膀胱癌會有血尿、尿頻等徵狀，但易與膀胱炎、尿道炎、膀胱結石等混淆，養和醫院臨床腫瘤科專科醫生潘明駿認為如有血尿要特別留意，及早求醫。 膀胱是一個中空的囊狀器官，負責儲存尿液。大部分膀胱癌外形像個蘑菇，最先出現在膀胱內膜表層，經過一段時間會侵入至膀胱肌肉層，並擴散到身體其他部位。潘明駿強調，吸煙是最明顯和最大的風險因素，吸煙者的膀胱癌風險是非吸煙者的2至3倍。其他因素包括年齡、患有慢性膀胱炎、常接觸化學物質、家族病史等。

血尿要留神 早期膀胱癌或出現血尿、尿頻、背痛、小便疼痛等徵狀，若屆晚期則會有盆骨疼痛、骨痛、腳部浮腫或體重下降等。潘明駿提醒，初期徵狀雖與膀胱炎或尿道炎等相似，但如有血尿就務必立即求醫，「血尿是膀胱癌比較明顯的徵狀，尿液呈鮮紅或粉紅色，最初可能斷續出現，即一周有幾天血尿，持續數周；如較嚴重或出血較多，則可能形成血塊，造成膀胱脹痛、小便不通。」 化療難長期使用 早期膀胱癌尚未侵蝕膀胱壁肌肉組織時，治療上可透過內視鏡刮除癌細胞，又或將抗癌藥物或卡介苗灌注到膀胱，殺死癌細胞；而較後期的膀胱癌，則有外科手術、電療或化療可選擇。潘明駿續指，「惟這些方式仍有不足之處，如切除膀胱後，患者或要佩戴尿袋，影響日常生活；電療的療效則不太理想，只適合局部使用；而化療因副作用問題，不能長期接受治療。」