膀胱癌｜楊群因膀胱癌離世 留意三大徵狀及早求醫

早發現早治療免影響生活質素

若膀胱癌在早期階段，可透過膀胱內化療或膀胱內卡介苗免疫療法處理，也可用膀胱鏡腫瘤切除術切除只影響膀胱內壁的細小腫瘤。如果腫瘤已侵蝕1膀胱肌肉，則要手術處理，考慮局部或整個膀胱切除，另外，化療、電療也是常用治療選擇。切除整個膀胱的患者，因為影響排尿，需要額外的手術去處理，方法有三，首先是傳統的人造尿道口，即「掛尿袋」，不會影響患者生活，但會影響外觀。其次是膀胱重建手術，利用一段腸臟重製膀胱，患者可如常用尿道排尿，但因膀胱神經失去功能，可能會有輕微禁。尿導管手術與人造尿道口類似，利用一段腸臟於腹內造一個尿袋，每日手動定時透過造口排尿。