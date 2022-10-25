膀胱癌｜楊群因膀胱癌離世 留意三大徵狀及早求醫

兩屆金馬影帝楊群昨日(24日)凌晨因為膀胱癌離世，令人惋惜。雖然膀胱癌並非最常見的癌症之一，但屬2019年男士癌症殺手第10位，不容忽視。如果癌細胞侵蝕了膀胱肌肉，便可能要將膀胱切除，影響將來生活質素，因此做好預防措施和留意徵狀最為重要。
三大徵狀不容忽視
早發現早治療免影響生活質素
若膀胱癌在早期階段，可透過膀胱內化療或膀胱內卡介苗免疫療法處理，也可用膀胱鏡腫瘤切除術切除只影響膀胱內壁的細小腫瘤。如果腫瘤已侵蝕1膀胱肌肉，則要手術處理，考慮局部或整個膀胱切除，另外，化療、電療也是常用治療選擇。切除整個膀胱的患者，因為影響排尿，需要額外的手術去處理，方法有三，首先是傳統的人造尿道口，即「掛尿袋」，不會影響患者生活，但會影響外觀。其次是膀胱重建手術，利用一段腸臟重製膀胱，患者可如常用尿道排尿，但因膀胱神經失去功能，可能會有輕微禁。尿導管手術與人造尿道口類似，利用一段腸臟於腹內造一個尿袋，每日手動定時透過造口排尿。
減少接觸致癌物
雖然膀胱癌成因仍未完全清晰，但相信與身體長期接觸致癌物有關。這些物質在體內代謝後透過尿液排出，而膀胱長時間接觸致癌物而導致癌症；血吸蟲病、常吃醃製食物或含亞硝酸鹽食物，也可能增加風險。因此，預防膀胱癌，首先要戒煙、少吃醃製或含防腐劑食物、多喝水、多吃蔬果、接觸染劑及有機溶液。如工作需要接觸這類化學劑，宜做好防護措施，包括戴手套、口罩等，減少接觸。