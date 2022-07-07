膀胱癌｜精準治療 提升膀胱癌存活率

患者最常見症狀為小便帶血，梁廣泉指出，「早期膀胱癌最典型的情況是，小便清澈如常，但最後幾滴尿要用力『谷』出來時就會帶血，而且未必有痛楚。」如果病情較嚴重，則會整個小便過程都呈現血色，甚或形成血塊，膀胱位置感脹痛、小便不暢；當腫瘤侵蝕膀胱頸的話，則有尿頻、小便困難等徵狀。「雖情況與膀胱炎、膀胱結石等類似，不過一般患者有血尿都會求醫，確診時較多為早期。」

在早期的膀胱癌，可透過膀胱灌注化療藥或卡介苗，又或膀胱鏡手術方式治療；如癌細胞已入侵肌肉層，就可能需要切除膀胱，然後透過造口引流尿液，或者利用腸臟製作人造膀胱。至於癌細胞已擴散的患者，一線治療會先考慮順鉑化療，惟接受一線治療後的整體存活率只有約7至9個月，客觀反應率也只得約10%；而試行二線治療無論選用免疫治療還是化療，反應率亦只有約20%，控病能力有限。

宜先檢測基因

近年不少癌症都可透過基因檢測配對合適的標靶藥物作精準治療，膀胱癌現也有合適的治療方案。梁廣泉續指，「現時膀胱癌生物標記有FGFR、HRR及TMB。據統計，每5名擴散性膀胱癌患者便有一名帶有FGFR基因突變，常規治療對這類患者成效有限。最近在港便有針對此基因突變的標靶藥物註冊，可用於二線或三線治療。」新標靶藥物的反應率達到一半以上，有助控制腫瘤生長，提升患者存活率。「建議患者可以在一線治療之前先做基因檢測，治療後便知道有沒有適合的標靶藥物，以增加治療成效。」

多喝水減煙酒

梁廣泉分享一名約50歲患者個案，「他患病與工種有關，由於是職業司機，怕常要找洗手間而很少喝水，亦有腎石病史，久而久之患上膀胱癌。」腎石、膀胱結石、慢性膀胱發炎是膀胱癌風險因素之一，因此平日應多喝水以減低相關風險。另外，減少吸煙和接觸二手煙、少吃醃製或含防腐劑的食物、多吃蔬果都有助預防膀胱癌。「生活上宜減少接觸漂染劑、有機溶劑，若工作需要如從事紡織、染髮、皮革、印刷等，應做好防護措施，並定期做健康檢查。」