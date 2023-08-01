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健康
2023-08-01 18:30:20

膀胱過度活躍症｜尿意忍唔住經常廁所？可能膀胱過度活躍症上身 調整呢啲習慣可改善

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急尿

膀胱過度活躍症是一種以急尿為主要症狀的疾病，有時伴隨頻尿、夜尿、甚至尿失禁。

一名38歲已婚、沒有懷孕史的年輕女性，近一、兩年頻頻被泌尿道症狀所困擾，尤其尿意感襲來時，就得立刻跑廁所，甚至有幾次趕不及而漏尿在褲子上，且只要稍微一憋尿，下腹就會有明顯腫脹的不適感，一直認為是自己水分攝取不夠多，於是加倍努力喝水，加上數次求診、斷斷續續使用抗生素治療，症狀依舊沒有明顯改善，甚至頻尿症狀加劇。

憂慮

膀胱過度活躍症在臨床上並不危急、也不致命，卻會讓患者的生活質素大幅降低，例如外出要先確定洗手間位置、不敢出遠門等。

患上膀胱過度活躍症 女性泌尿道困擾

經過檢查結果顯示，患者尿液相當乾淨，內診後也排除陰道感染或骨盆腔器官病灶，最終安南醫院婦產科醫生鄭又慈的診斷就是「膀胱過度活躍症」。鄭又慈醫生進一步說明，膀胱過度活躍症是一種以急尿為主要症狀的疾病，有時伴隨頻尿、夜尿、甚至尿失禁；不過在確立診斷前，必須先排除其他泌尿道病灶，以及最常見的泌尿道感染問題。

膀胱過度活躍症在臨床上並不危急、也不致命，卻會讓患者的生活質素大幅降低。鄭又慈醫生以台灣為例，約有15%女性民眾為膀胱過度活躍症所苦，且隨著年齡愈大、比例愈高，但年輕女性也要留意，因為依然存在膀胱過度活躍症的機率。

凱格爾運動

症狀較明顯的患者，藥物治療搭配生活習慣調整與骨盆肌群訓練，效果明顯比僅仰賴藥物治療來得好。

治療膀胱過度活躍 改善生活習慣

鄭又慈醫生提及治療膀胱過動的方式，可以從少喝茶或咖啡、戒煙、適量攝取水分、減重、膀胱訓練、凱格爾運動，與藥物治療等生活習慣的調整。研究顯示，針對症狀較明顯的患者，藥物治療搭配生活習慣調整與骨盆肌群訓練，效果明顯比僅仰賴藥物治療來得好。

鄭又慈醫生補充，療程在13個月後，症狀才會有比較顯著的改善；對於上述治療仍改善有限的患者，則會進一步採取較為後線的治療方式，例如經皮神經電刺激、肉毒桿菌注射、雷射或手術。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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