膀胱過度活躍症｜尿意忍唔住經常廁所？可能膀胱過度活躍症上身 調整呢啲習慣可改善

膀胱過度活躍症是一種以急尿為主要症狀的疾病，有時伴隨頻尿、夜尿、甚至尿失禁。

一名38歲已婚、沒有懷孕史的年輕女性，近一、兩年頻頻被泌尿道症狀所困擾，尤其尿意感襲來時，就得立刻跑廁所，甚至有幾次趕不及而漏尿在褲子上，且只要稍微一憋尿，下腹就會有明顯腫脹的不適感，一直認為是自己水分攝取不夠多，於是加倍努力喝水，加上數次求診、斷斷續續使用抗生素治療，症狀依舊沒有明顯改善，甚至頻尿症狀加劇。

患上膀胱過度活躍症 女性泌尿道困擾

經過檢查結果顯示，患者尿液相當乾淨，內診後也排除陰道感染或骨盆腔器官病灶，最終安南醫院婦產科醫生鄭又慈的診斷就是「膀胱過度活躍症」。鄭又慈醫生進一步說明，膀胱過度活躍症是一種以急尿為主要症狀的疾病，有時伴隨頻尿、夜尿、甚至尿失禁；不過在確立診斷前，必須先排除其他泌尿道病灶，以及最常見的泌尿道感染問題。

膀胱過度活躍症在臨床上並不危急、也不致命，卻會讓患者的生活質素大幅降低。鄭又慈醫生以台灣為例，約有15%女性民眾為膀胱過度活躍症所苦，且隨著年齡愈大、比例愈高，但年輕女性也要留意，因為依然存在膀胱過度活躍症的機率。