膀胱過度活躍症 或致生活質素大降

商場洗手間不時大排長龍，你是否常感到急尿，但排尿量並不多？半夜需要起身上廁所？怕坐長途車或於街上找不到廁所而減少外出及社交，甚至不敢外遊，嚴重影響生活質素？若有這些情況，可能患上膀胱過度活躍症。 泌尿外科專科醫生黃家榮表示，膀胱過度活躍症主要症狀包括突發性尿急，以至尿失禁，尿頻及夜尿等。「正常膀胱可儲存約400至500毫升尿液，當達到一定容量後，便開始有尿意。而患者即使儲存小量尿液(可以少至50至100毫升)，膀胱已經非常敏感及異常收縮，導致膀胱內壓力突然增加，引致突發性尿急，甚至失禁。」

非女性專利 膀胱過度活躍症成因未有定論，普遍認為跟膀胱神經或肌肉失調有關。黃家榮續指， 50歲以下群組，女性患病率稍高於男性，但隨年紀增長，男性發病率上升。因年長男性容易有良性前列腺增生，阻塞膀胱出口，繼而引發膀胱過度活躍症。「很多人以為膀胱過度活躍症患者主要是女性，可能因為女性的尿失禁比率較高；另外，男士小便問題多因前列腺增生，令膀胱過度活躍症被忽略。」此外，中風、柏金遜症、中樞神經疾病、膀胱結石、尿道感染等，也可能引致類似症狀。 怕坐長途車 患者生活和社交或因此症帶來廣泛及重大的影響。黃家榮舉例，有患者因經常上洗手間而影響工作；也會怕尿急忍不住，所以不坐長途車，甚至不外出社交；亦有患者怕失禁尷尬，避免跟另一半行房。「年長的患者因經常趕去洗手間，增加跌倒和骨折的風險。夜尿也影響睡眠質素，令日間工作效率變差。」研究顯示，膀胱過度活躍症患者自信心較差，抑鬱症風險比常人高一半。