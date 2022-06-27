膀胱過度活躍 夜尿頻繁無覺好瞓

「一覺瞓天光」當然是最好的睡眠狀態，無奈香港有不少人飽受夜尿困擾。三更半夜突然要去廁所，睡眠質素絕對大受影響！究竟甚麼原因導致夜尿問題？現時又有甚麼治療方法？

泌尿外科專科醫生魏浩然表示，晚上入睡後需要起床如廁，已屬夜尿症狀。「夜尿成因眾多，醫生需要細心了解患者情況來判斷病因。簡單來說，夜尿與膀胱容量問題或尿量過多問題有關。部分患者因膀胱過度活躍症，導致膀胱容量減少，未能有效儲存尿液，因此經常變得尿頻，出現夜尿。」部分患者亦因前列腺增生引致排尿不清，膀胱常有餘尿，產生夜尿情況。

腎臟排泄過多的尿液也是另一因素。有些患者全日24小時都出現多尿情況，而另一部分患者只有晚上才特別多夜尿，甚至晚上的排尿量超越整天排尿量的三分之一。醫生會留意這些情況是否與荷爾蒙失調、睡眠窒息症或心臟疾病有關。

