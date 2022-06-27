膀胱過度活躍 夜尿頻繁無覺好瞓

「一覺瞓天光」當然是最好的睡眠狀態，無奈香港有不少人飽受夜尿困擾。三更半夜突然要去廁所，睡眠質素絕對大受影響！究竟甚麼原因導致夜尿問題？現時又有甚麼治療方法？
泌尿外科專科醫生魏浩然表示，晚上入睡後需要起床如廁，已屬夜尿症狀。「夜尿成因眾多，醫生需要細心了解患者情況來判斷病因。簡單來說，夜尿與膀胱容量問題或尿量過多問題有關。部分患者因膀胱過度活躍症，導致膀胱容量減少，未能有效儲存尿液，因此經常變得尿頻，出現夜尿。」部分患者亦因前列腺增生引致排尿不清，膀胱常有餘尿，產生夜尿情況。
腎臟排泄過多的尿液也是另一因素。有些患者全日24小時都出現多尿情況，而另一部分患者只有晚上才特別多夜尿，甚至晚上的排尿量超越整天排尿量的三分之一。醫生會留意這些情況是否與荷爾蒙失調、睡眠窒息症或心臟疾病有關。
小便日記找出元兇
要準確判斷夜尿成因，可先從患者的生活模式入手。魏浩然建議患者可以連續三天填寫「小便日記」，記錄作息時間、排尿量、飲水時間及分量等，有助醫生客觀了解患者的生活習慣以找出病因。
另外，問診亦能了解患者身體狀況。「因為有些內科疾病(如心臟病及糖尿病等)，以及患者服用的藥物，均有可能導致夜尿，所以要充分檢視病史尋找蛛絲馬跡。」根據臨床推算，再作進一步的腎功能檢查、血糖檢測、小便分析以及尿流速測試，觀察患者在如廁後有沒有明顯的剩尿，協助推斷病因，對症下藥。
調整生活習慣
不要以為夜尿問題只會影響睡眠質素，不加以理會甚至可以增加跌傷風險。特別是長者在晚間摸黑起床如廁，一旦不慎跌倒更可致骨折！及時調整生活習慣及按需要接受藥物治療是改善夜尿的對策。
在生活習慣上，適量控制喝水十分重要，魏浩然認為，「每日身體需要的水分，不妨分布在早上及午間飲用，日間減少飲用咖啡及濃茶等含咖啡因的利尿飲品，晚間或睡前2至3小時避免喝水，減少晚飯的湯水，以及水分過多的水果如西瓜等。」在飲食上，要避免過量攝取鹽分，因為腎臟會調節體內多餘的鈉並透過尿液排出，導致尿頻。另外，建議少吃辛辣等刺激性食物，以防過量喝水。內科病患者不妨與醫生了解藥物是否有利尿成分，在合適的情況下調節用藥劑量、時間，也能有助控制尿量。
改善儲尿功能
適當改變生活習慣後通常會帶來一定改善，有夜尿的患者值得參考。倘若仍無法改善夜尿頻繁，可以諮詢醫生意見，探討病因對症下藥。因膀胱過度活躍症引起的夜尿問題，現時可透過口服藥物治療，放鬆膀胱肌肉，改善儲尿功能，有助減少經常尿急及夜尿情況。經改良的藥物針對性更高，減少以往引起口乾、便秘等副作用。