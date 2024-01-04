膊頭健身｜三角肌訓練強化後 助減肩夾擊

前膊於練胸的時候會同時練到，中膊亦因外觀而較多人留意，惟後膊因為照鏡照不到而較多人忽略。其實我們只需兩個動作，就可以將後三角肌（英文︰deltoid muscle）強化起來。

後三角肌3個功能

強化後三角肌除了令整個三角肌看起來更飽滿立體之外，更重要的是可以避免前後肌肉不平衡而出現的圓肩、寒背問題。同時有助支撐肩關節，減低肩關節夾擊綜合症等肩部傷患。最多人會做的後三角肌動作是反向飛鳥，但這動作只顧及了肩關節水平外展一個功能，欠缺了肩關節外旋和肩關節伸展兩項；加上反向飛鳥難以用較重的啞鈴，較難得到成效。不妨試試以下兩個動作，訓練會更有效率。