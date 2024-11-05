膝蓋痛影響生活甚大！「自救方法」：這1類運動幫助大

隨著年齡的增長，膝蓋痛成為許多長輩面臨的共同挑戰。膝蓋的結構承擔著支撐身體重量與行走活動的重任，隨著時間的推移，膝關節內的軟骨和半月板逐漸磨損，導致許多長者出現疼痛與活動受限的問題。

膝蓋痛常見 4 原因 教你辨識早期症狀 亞東醫院骨科醫生吳凱文指出，長輩的膝蓋疼痛常因以下幾個原因引起： 年齡相關磨損：關節隨著年齡的增長逐漸退化。 關節炎：骨關節炎和類風濕性關節炎是主要導致疼痛的疾病。 過度使用：長期從事走路、爬樓梯等重複性動作，會加劇膝蓋負擔。 體重過重：體重增加使膝蓋承受過多壓力，加速退化。 此外，早期辨識膝蓋退化的症狀非常重要，僵硬、無力感，甚至關節出現異音或紅腫熱感時，應及時尋求醫療建議，避免病情加重。

預防與緩解膝蓋痛 3 策略跟著做 吳凱文建議，長輩可採取以下預防措施，延緩膝蓋退化並減少疼痛： 維持適當體重：過重會對膝蓋造成額外負擔，控制體重有助於保護關節。 進行低衝擊運動：散步、游泳和騎單車等活動可強化膝蓋周圍的肌肉，增加膝關節的穩定性。 正確姿勢與鞋子選擇：保持良好姿勢，並穿著有支撐力的鞋子，能有效減輕膝蓋的壓力。 此外，當出現輕度膝蓋痛時，及時進行物理治療或運動有助於強化肌肉，避免疼痛進一步惡化。嚴重的膝蓋痛患者則可能需要接受玻尿酸注射或手術治療。

均衡飲食與體重管理 減輕關節負擔 健康生活型態調整中心營養師林靜馨強調，飲食在膝蓋健康中也扮演著重要角色。膝關節炎患者飲食以均衡飲食為主，長輩應確保攝取足夠蛋白質，能夠提供關節軟骨合成原料，尤其可以攝取魚肉，含有天然的魚油幫助抗發炎，另豐富多色多樣的蔬菜水果富含植化素、維他命C，可以協助抗氧化減緩發炎，同時避免高油高糖飲食，保持健康的體重管理，減少關節負擔。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】