膝蓋腫痛當心是十字韌帶受傷！醫建議「這樣治療」避免關節退化

PRP是抽取自體約10cc血液，分離出血小板注射到傷處，以血小板即有的生長因子直接促進細胞增生、軟骨修復和血管生成。

64歲的李先生左邊膝蓋一直不太穩定，三不五時伴隨疼痛。日前因為膝蓋腫痛復發，至醫院復健科就診，超聲波檢查發現膝蓋積水嚴重，以空針抽出了50cc關節液，經X光及核磁共振檢查，發現除了輕微退化和前十字韌帶部分撕裂傷外，半月板及副韌帶均有受傷。

一般而言，因膝蓋腫痛到復健科就診，常規檢查包括超聲波、X光以及磁力共振，若是軟組織受損，現今多以增生療法治療。簡子軒醫生說明，傳統治療偏向以消炎止痛藥物及物理治療緩和疼痛，輔以運動訓練來強化大腿股四頭肌及腿後側肌肉，藉此穩定膝蓋。若是較嚴重的扭挫傷或撕裂傷，治療超過兩周仍無法修復，則可以考慮增生治療，常見如高濃度葡萄糖水和PRP。

台北慈濟醫院復健科簡子軒醫生指出，十字韌帶撕裂傷或斷裂是常見的膝關節損傷，外國研究指出，每年至少有20萬人因膝關節前十字韌帶斷裂接受手術治療。若十字韌帶受損就必須倚靠腿部肌肉去穩定，因此膝蓋容易痠痛。

PRP 含自體血液成分 促進細胞增生與修復

簡子軒醫生解釋，高濃度葡萄糖水不含生長因子，只是改變注射處細胞組織液濃度，讓病人的生長因子及細胞聚集到傷處進行修復，效果視身體狀況而異，年輕人效果較好。而PRP是抽取自體約10cc血液，分離出血小板注射到傷處，以血小板即有的生長因子直接促進細胞增生、軟骨修復和血管生成。

由於是自身血液分離而成，PRP屬於相當安全的治療方式，現今被臨床廣泛使用於關節、肌腱、韌帶、筋膜及神經等各方面修復，但若患有會影響血液的慢性疾病、免疫疾病，以及服用抗血小板藥物則無法使用。

療程上，平均2至6周注射一次，視病況注射3至4次，患部在注射後會有痠脹感，要持續復健及回診追蹤，並維持充足營養、蛋白質及水分攝取，以及保有充足睡眠，才能擁有好的治療成效。

勿忽略代償機制 盡早就醫避免關節惡化

簡子軒醫生提醒，人體有代償機制，即便受傷當下無法行走，但短暫休息後身體代償，又能再度行走，嚴重程度往往容易被忽略，許多人更因此未及時治療導致情況加劇，或造成膝關節提早退化。建議膝蓋疼痛超過兩周未能改善，就要及早就醫檢查，以免症狀惡化。

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