膝關節退化不是只能換人工關節！「1再生術」成治療新突破

50多歲的駱女士，因長期工作需久站、搬重物，加上爬樓梯跌倒未及時就醫，導致膝蓋反覆發炎、疼痛，儘管後來接受過藥物及玻尿酸注射治療，效果仍不顯著。經大林慈濟醫院骨科部黃俊錫醫生評估後，接受關節鏡自體軟骨再生手術。術後半年，她的膝蓋功能大幅改善，長時間工作後不再出現嚴重疼痛與腫脹，每天走上萬步都沒問題，生活品質顯著提升。
膝關節退化有年輕化趨勢 嚴重需考慮人工膝關節置換手術
黃俊錫醫生表示，退化性膝關節炎是因為關節軟骨的磨損導致的慢性疾病，常伴隨關節發炎、腫脹與劇烈疼痛，嚴重時將影響行走及日常活動能力。對於長者而言，嚴重膝關節退化，當藥物或保守療法無效時，往往需考慮進行人工膝關節置換手術。
然而，膝關節退化並非僅限於老年族群，近年來有年輕化的趨勢。許多長期從事粗重勞動工作者及高強度訓練的運動員或曾有膝關節外傷史的中壯年族群，也逐漸出現退化現象。對這些活動力強、仍在職場的年輕病人而言，傳統人工關節置換並非理想選項，原因在於人工關節有使用年限，且隨著活動量增加磨損加劇，未來仍可能面臨再次置換的風險。
人工膝關節有使用年限 自體軟骨再生術是年輕病人新選擇
針對此類病人，黃俊錫醫生導入自體軟骨再生治療，結合關節鏡微創技術，擷取病人自身健康軟骨組織，經過細化與酵素處理後，透過特殊載體植入受損部位，促進新軟骨生長，其傷口小，手術時間短、術後2至3日即可出院。此創新技術不僅有效減緩退化進度，更可延緩甚至避免人工關節置換的需求。
黃俊錫醫生表示，此技術是針對膝關節局部軟骨缺損的理想解方，尤其適用於中年與高活動量族群，未來還能運用在其他關節的部位，為更多退化性關節病人提供創新、安全且具前瞻性的治療新選擇。
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