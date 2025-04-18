膝關節退化不是只能換人工關節！「1再生術」成治療新突破

退化性膝關節炎是因為關節軟骨的磨損導致的慢性疾病，常伴隨關節發炎、腫脹與劇烈疼痛，嚴重時將影響行走及日常活動能力。

50多歲的駱女士，因長期工作需久站、搬重物，加上爬樓梯跌倒未及時就醫，導致膝蓋反覆發炎、疼痛，儘管後來接受過藥物及玻尿酸注射治療，效果仍不顯著。經大林慈濟醫院骨科部黃俊錫醫生評估後，接受關節鏡自體軟骨再生手術。術後半年，她的膝蓋功能大幅改善，長時間工作後不再出現嚴重疼痛與腫脹，每天走上萬步都沒問題，生活品質顯著提升。

膝關節退化有年輕化趨勢 嚴重需考慮人工膝關節置換手術

黃俊錫醫生表示，退化性膝關節炎是因為關節軟骨的磨損導致的慢性疾病，常伴隨關節發炎、腫脹與劇烈疼痛，嚴重時將影響行走及日常活動能力。對於長者而言，嚴重膝關節退化，當藥物或保守療法無效時，往往需考慮進行人工膝關節置換手術。

然而，膝關節退化並非僅限於老年族群，近年來有年輕化的趨勢。許多長期從事粗重勞動工作者及高強度訓練的運動員或曾有膝關節外傷史的中壯年族群，也逐漸出現退化現象。對這些活動力強、仍在職場的年輕病人而言，傳統人工關節置換並非理想選項，原因在於人工關節有使用年限，且隨著活動量增加磨損加劇，未來仍可能面臨再次置換的風險。