熱門搜尋:
MIRROR 床蝨 劉鑾雄 SmartPLAY康體通 雙11 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-11-12 18:30:05

膝關節退化疼痛 竟是「行路姿勢」引起？

分享：
膝痛

早期膝蓋退化性關節炎不一定需手術治療，可藉由體重控制、適當運動、充足休息及藥物來控制，但如果損壞嚴重，就會建議手術治療。

53歲林姓婦女覺得右腳膝蓋疼痛無力、蹲不下去，求診發現膝關節退化。醫生看著林婦走入診間的步態，發現她走路姿勢不正確，詢問後原來是她工作時左腳曾不慎踢到鐵條而受傷，因為疼痛所以走路重心多改放右腳，長期不正確的走路姿勢可能就是導致右膝軟骨磨損的原因，診視後確診右膝退化性關節炎，在安排「半套」人工膝關節置換後疼痛感消失，大幅改善生活品質。

Ad Block

膝蓋加速退化 嚴重影響生活

梁文雄醫生指出，林婦因為左腳受傷疼痛，將力量移到右腳，這樣雖然可以少讓左腳承受身體的重量，減緩疼痛感，但長期下來右膝不堪負荷，並且加速退化，嚴重影響生活。

起初林婦對手術感到焦慮，期間嘗試跌打，但效果不彰因此決定求醫。梁文雄醫生說明，早期膝蓋退化性關節炎不一定需手術治療，可藉由體重控制、適當運動、充足休息及藥物來控制，但如果損壞嚴重，就會建議手術治療。

關節置換術

林婦經檢查為內側軟骨磨損，評估可施行半套人工關節置換。

膝蓋軟骨磨損 置換人工關節

手術的選擇會依據關節退化的程度及狀態來決定，由於林婦經檢查為內側軟骨磨損，評估可施行半套人工關節置換，僅清除局部受損的關節軟骨，不會破壞健康韌帶，傷害較小，恢復更快，病人術後當天就下床走路，術後兩天即可離院返家。

不論是半套還是全套，其實人工關節置換術是常見的手術，對疼痛的緩解相當有效。梁文雄醫生呼籲，不要害怕接受治療，也提醒不要接受民俗療法或自行購買藥物服用，以免延誤就醫時機。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受