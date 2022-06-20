膝關節退化｜及早換骹 重拾生活趣味

膝關節退化是長者常見骨科疾病，髖關節亦有可能因為骨質疏鬆或跌倒骨折而要手術處理。但如果在公營醫療系統輸候手術，往往需時5年，加上疫情令手術延誤，令患者要等得更久，活動能力每下愈況，生活也變得無趣。為此香港港安醫院—司徒拔道推出「關節置換手術」資助計劃，60歲以上長者毋須經濟審查，便可以優惠價接受關節置換手術，大大提升活動能力。

早做早享受

74歲的許太在公立醫院排期更換左膝人工關節，但等了六年仍未有回音，而且右膝都開始疼痛，再加上疫情，令她最遠只可到樓下散散步。當知道香港港安醫院—司徒拔道有資助計劃，便決定「早做早享受」。手術過程約一至二小時，安全性亦高，術後或有腳腫情況，但屬手術正常反應，約一個月就便會消腫。最重要是術後物理治療，加上許太每日堅持出街散步練腳力，可以加快康復進度。現在她已可行街飲茶，期待疫情結束到外地探望子女和孫兒。