膝頭哥痛也關腸道問題事？醫生教3招養腸道顧關節

關節問題原來也和腸道有關？有醫生指出，我們習慣將膝蓋痛和退化性關節炎歸因於年齡和磨損，但有研究發現關節問題如膝蓋痛或退化性關節炎等，其實也和腸道問題相關。他指出可以透過3大方法，有效養好腸道，並顧好關節。

膝頭哥痛也關腸道問題事？

基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，根據於今年發表在《Science》期刊的一項研究，膝蓋疼痛不只是因「磨損」導致，而是一整條被忽略的腸道——關節軸線(gut-joint axis)出現問題。

該研究是由國際研究團隊主導的大型研究，當中分析超過1,800位人類的代謝體資料，再結合小鼠實驗進行分析，研究揭示了一種特殊的膽汁酸——甘牛熊去氧膽酸(GUDCA)，與關節健康密切相關。GUDCA由腸道內的益生菌產生，能調節免疫反應和代謝平衡。當中最關鍵的菌種是Clostridium bolteae的益生菌。這種菌在健康人腸道裡會幫忙產生GUDCA，進而影響整體的抗發炎能力。

研究發現，退化性關節炎患者體內的GUDCA濃度顯著下降，這與有益菌Clostridium bolteae的減少有直接關係。所以，當腸道益菌變少、GUDCA濃度不足時，身體內本來用來保護關節的「修復訊號」就中斷，身體關節便會慢慢退化。

另外，亦有一項追蹤近6,000人的研究發現，服用UDCA(GUDCA 的前驅物)的患者，接受人工膝關節置換手術的風險顯著下降，即是現正已經有有機會延緩甚至改寫關節退化的現成的「老藥」。

當腸道中的GUDCA濃度不足時，會壓抑腸道細胞分泌胰高血糖素樣肽-1(GLP-1)的能力。GLP-1不僅調控血糖，還能進入關節，發揮抗發炎和修復細胞的作用。動物實驗顯示，補充GUDCA明顯減緩老鼠的關節退化，而一旦封鎖GLP-1的作用，GUDCA的效果就會消失。這條腸道GLP-1——關節的路徑，對於膝蓋的健康至關重要。UDCA(熊去氧膽酸)在台灣已用於治療肝膽疾病，但新研究表明，它也可能成為延緩關節退化的關鍵分子。這並不是鼓勵自行使用UDCA，而是提供了一個新的治療視角。