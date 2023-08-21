膝頭痛｜壯年男多次運動受傷致軟骨缺損 關節鏡手術助重拾籃球熱

膝關節有許多重要結構易受運動傷害而有所損傷，包括韌帶、軟骨及半月板等，每種結構損傷都有其個別症狀，也需要相對應的治療來改善。

不到40歲的曾先生十分喜愛籃球，因經歷多次運動受傷，導致長期膝關節疼痛，經安南醫院骨科主任張伯羣看診並安排磁力共振後，影像顯示半月板、十字韌帶及股骨關節面軟骨受損。曾先生自述打球起跳或蹲踞時，膝關節疼痛特別明顯；張伯羣主任考量曾先生已求診各醫療院所，且接受藥物及復健治療未果，所以為他安排關節鏡手術治療。

膝頭痛｜ 清創加微創縫合 關節鏡術後復健良好

張伯羣主任說明，透過關節鏡手術發現，曾先生股骨關節面軟骨有大面積的缺損，且內側半月板破裂，惟十字韌帶輕度受損且功能尚維持良好，故整體評估後，診斷十字韌帶不需重建，針對股骨表面約1x1.5公分、鬆動呈觸鬚狀的受損區域進行清創，並以微鑽孔方式讓缺損區域再生，半月板水平破裂部分則以微創方式進行縫合。

曾先生在手術拆線後開始復健，經過長期追蹤並安排了磁力共振及診斷式關節鏡，確認軟骨已從不到1mm厚度軟骨至4mm，關節表面更被一層厚厚且結實的軟骨覆蓋。