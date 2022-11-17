膽固醇過高或增加心血管疾病風險，但並非所有膽固醇都對身體有害，Nutrilicious創辦人兼首席營養師Michelle解釋，膽固醇是脂肪的一種，屬人體細胞壁的重要構成物，亦分為好膽固醇及壞膽固醇兩種。

人體中七至八成膽固醇由肝臟製造，其餘兩成透過飲食攝取。膽固醇幫助身體製造維他命D、膽汁及荷爾蒙，一般情況下，身體可以自我調節膽固醇水平。