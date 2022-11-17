膽固醇過高或增加心血管疾病風險，但並非所有膽固醇都對身體有害，Nutrilicious創辦人兼首席營養師Michelle解釋，膽固醇是脂肪的一種，屬人體細胞壁的重要構成物，亦分為好膽固醇及壞膽固醇兩種。
人體中七至八成膽固醇由肝臟製造，其餘兩成透過飲食攝取。膽固醇幫助身體製造維他命D、膽汁及荷爾蒙，一般情況下，身體可以自我調節膽固醇水平。
「血管清道夫」好膽固醇
好膽固醇又稱高密度膽固醇(HDL)，可將血管中的壞膽固醇帶到肝臟代謝，故有「血管清道夫」之稱。要補充好膽固醇，可進食含有單元不飽和脂肪酸及多元不飽和脂肪酸的食物，例如牛油果、橄欖油、奇亞籽及堅果類食物，多食蔬果、菇類及全穀類食物亦有幫助。不過Michelle提醒，曾有研究指出，好膽固醇超標或增加基因異常人士患上心血管疾病的風險，雖然仍待進一步研究證實，惟好膽固醇也是脂肪，進食過多都會增加熱量攝取導致肥胖。
壞膽固醇增心血管疾病風險
壞膽固醇則稱為低密度膽固醇(LDL)，會積聚在血管內，長遠導致血管收窄甚至閉塞，增加心血管疾病風險。要降低血液中的壞膽固醇，應避免進食高飽和脂肪及反式脂肪食物，包括肥肉、酥皮蛋撻及菠蘿包等。Michelle建議，可多食高纖食物，例如燕麥，因當中含有水溶性膳食纖維β-葡聚糖，有效控制血糖及減低壞膽固醇的吸收。
另外，Michelle建議每星期至少做150分鐘中強度或以上的運動，而BMI最好維持在18.5至22.9，有助控制膽固醇水平。