膽固醇藥一食就唔停得？

三高即指高血糖、高血壓及高血脂，其中膽固醇是血脂的一種。如果血管內積聚太多膽固醇，就有可能導致心血管疾病或中風等，因此及早治療尤其重要。心臟科專科醫生曾子欣提醒，膽固醇藥屬預防性藥物，可降低將來的患病風險，不能隨便停藥，患者也要配合飲食上的戒口及運動，才可達到最佳療效。



好壞膽固醇 膽固醇有分好壞，包括俗稱壞膽固醇的低密度膽固醇(LDL)及好膽固醇高密度膽固醇(HDL)，有部分壞膽固醇水平是由基因控制的，隨著年紀漸長，膽固醇也會隨之上升，有時就算努力戒口及做運動，膽固醇也有機會長期處於高水平；相反有些人就算少運動不戒口，膽固醇卻維持正常水平。另外，如好膽固醇超標，可將血管內的壞膽固醇清走，反而是好事。 至於如何定義正常的膽固醇水平，曾子欣解釋很難「一竹篙打一船人」，但基於外國研究結果，建議非吸煙者、無血壓高及糖尿病，年齡介乎40至75歲的人士，壞膽固醇能控制在3.0以下，就屬理想。如果隨便一項「中招」，就要低於2.6才算理想；而如果不幸患有心血管疾病，或曾中風，則要低於1.8。

白飯被誤會了嗎？ 白飯是港人主食，但近年有人提出白飯可能是導致膽固醇的原因，曾子欣認為，白飯屬澱粉質，對膽固醇影響其實不大，但普遍大眾在食飯時配搭的餸菜才影響最大。「尤其是在外用膳時，紅肉、脂肪、內臟、甲殼類海產、蝦膏、蟹膏、加工食品，甚至雪糕、忌廉等，都會導致高膽固醇」。 籠統來說，只要在飲食上戒口，同時配合運動，一般都可以將膽固醇降低三至四成，但如果未達標、身體開始出現三高或心血管疾病等各種狀況，就可能要透過藥物才可控制。不過曾子欣強調，食藥後並非等於不用戒口，「戒口雖然影響到三、四成左右，但如果食得太過分，蓋過基因的影響，膽固醇也可以升得很高。如果長期膽固醇高，導致血管阻塞，則可能造成心臟病或者中風。」 維持良好飲食習慣 很多人擔心膽固醇藥一旦開始食就不能停，曾子欣稱，膽固醇藥是預防藥物，藉降低膽固醇去減低日後患心血管疾病的風險，與抗生素或其他藥物不同，並不是療程結束就可以停藥，如果貿然停藥一周，藥力失效後膽固醇就會回復至本來水平。不過曾子欣指，如果患者維持良好飲食習慣，並配合運動令膽固醇回到理想水平，就有機會可減藥。