膽管發炎惡化可致敗血症 糖尿或洗腎者患膽石較高風險併發急性膽管炎！

每年5月29日是「世界消化健康日World Digestive Health Day」。說到消化系統，當然不少得膽管這條輸送及引流膽汁到腸道以助消化食物的唯一通道。香港港安醫院——荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管兼外科顧問醫生馬家榮指當膽管出現阻塞，就容易誘發細菌感染而致急性膽管炎，屬嚴重急症，病況可在短促時間內急轉直下，須即時入院作緊急醫治。

撇除因膽管道、胰臟或十二指腸腫瘤致膽管狹窄，又或非潛在腫瘤影響而出現良性膽管變窄、手術損傷或膽管結構改變而變窄，抑或感染肝臟和膽管寄生蟲等情況，臨床上急性膽管炎主要源於膽石問題導致總膽管一帶受感染而病發。