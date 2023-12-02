熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 年少日記 社內相親 Cybertruck 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-12-02 11:30:05

臀部訓練 增強運動能力提升表現

分享：
臀部訓練

在健身室中會練臀的，大部分都是女士。其實很多不同運動項目的運動員，例如短跑、籃球、足球，甚至舉重，都會有一個強而有力的臀部。因為臀部肌肉主要功能是髖伸展，無論由蹲下的位置站起來，還是將身體向前推都要用到，於是強壯的臀部就可大大提升運動能力。

Ad Block

加大動作行程

訓練臀部的動作有很多，最經典的動作有深蹲(squats)、硬拉(deadlifts)等，以及女士最愛的臀部後踢(glute kickback)及槓鈴抬臀(hip thrust)。而做深蹲時，要針對強化更多臀部的話，就要做完整的動作行程，即蹲下時要蹲到最低點，該位置能夠最大化啟動臀部肌肉。而深蹲和硬拉上到頂點時，亦要擠壓臀部肌肉(而不要將盆骨向前推，容易拉傷腰部)，令它有更大刺激。另外亦推介以下兩個動作，能夠更針對性訓練臀部。

踏台階

踏台階

踏台階(step ups)

  1. 選擇一個較高的台階，例如約膝蓋高度，因為較大的動作行程更有助強化目標肌肉。
  2. 右腳踏上台階，避免左腳發力，要用右邊腳和臀發力站上台階，站上後抬高左大腿至與地面水平，並擠壓臀部肌肉。
  3. 左腳慢慢放回地上，過程中右腳維持張力避免「跌」回原來位置。做15次為一組，左右腳各做23組。感到太輕鬆的話可手持啞鈴增加阻力。
單腳深蹲

單腳深蹲

單腳深蹲

  1. 使用單腳深蹲架，站於架前方相對較近的位置，將左腳放上架上。
  2. 右腳慢慢屈曲蹲下，至左腳膝蓋接近地面；蹲下的過程中身體可往前傾，讓臀部盡量伸展。惟要留意腰背繼續成一直線，應使用髖關節屈曲身體。
  3. 右邊大腿和臀發力站起，身體回復直立。做15次為一組，左右腳各做23組。可透過啞鈴或槓鈴加強，惟加重時要特別注意腰背位置姿勢正確，以免受傷。
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受