臀部訓練 增強運動能力提升表現

在健身室中會練臀的，大部分都是女士。其實很多不同運動項目的運動員，例如短跑、籃球、足球，甚至舉重，都會有一個強而有力的臀部。因為臀部肌肉主要功能是髖伸展，無論由蹲下的位置站起來，還是將身體向前推都要用到，於是強壯的臀部就可大大提升運動能力。

加大動作行程

訓練臀部的動作有很多，最經典的動作有深蹲(squats)、硬拉(deadlifts)等，以及女士最愛的臀部後踢(glute kickback)及槓鈴抬臀(hip thrust)。而做深蹲時，要針對強化更多臀部的話，就要做最完整的動作行程，即蹲下時要蹲到最低點，該位置能夠最大化啟動臀部肌肉。而深蹲和硬拉上到頂點時，亦要擠壓臀部肌肉(而不要將盆骨向前推，容易拉傷腰部)，令它有更大刺激。另外亦推介以下兩個動作，能夠更針對性訓練臀部。