臨床工具助控血壓 防中風復發

高血壓影響多達三成港人，亦是中風最重要的高危因素。香港大學中風研究組(HKU Stroke)總監劉巨基醫生指，多達45%成年人有高血壓但未有注意或發現，而且僅20%人有效控制。「研究指每4位成年人就有一位有可能中風，並有年輕化趨勢，為全球第二號殺手。」中風亦可導致中度至嚴重殘疾，以及認知障礙症。

血壓愈高愈易復發

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、HKU Stroke副總監張記暢醫生續指，中風患者的血壓愈高，復發性腦出血及中風風險愈大，約50%患者須使用多於3款藥物控制血壓，「現時一般做法是，當中風患者送院，醫生會注射藥物為患者降血壓，3天後情況穩定，就轉用口服血壓藥，開始時先用一款藥，如果未能控制，才慢慢加藥，或需較長時間才可控制好。」

腦出血後用藥評分

惟不能「一刀切」所有患者都用足3款藥，或引致過度治療。有見及此，HKU Stroke團隊研發了臨床評估工具，可快速篩選需要3種藥物的患者，及早控制減復發風險。港大醫學院醫科生蘇政熹指，「我們分析462名瑪麗醫院病人數據並設計出腦出血後用藥評分(TRICH Score)，計算指標包括年齡、性別、缺血性心臟病史、腎功能及入院時的血壓，如分數達3分或以上，就應及早使用3重藥物治療。」評分經過來自律敦治醫院、仁濟醫院及瑪嘉烈醫院的203名病人數據驗證。張記暢續指，未來將會做進一步的隨機研究以評估TRICH Score效用，估計2至3年後可臨床使用。