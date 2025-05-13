臨床工具助控血壓 防中風復發

世界高血壓關注日(5月17日)將至，為使出血性中風患者可以更有效控制血壓，避免復發風險，港大醫學院團隊研發出臨床工具，助醫護人員快速預測患者用藥需求。
高血壓影響多達三成港人，亦是中風最重要的高危因素。香港大學中風研究組(HKU Stroke)總監劉巨基醫生指，多達45%成年人有高血壓但未有注意或發現，而且僅20%人有效控制。「研究指每4位成年人就有一位有可能中風，並有年輕化趨勢，為全球第二號殺手。」中風亦可導致中度至嚴重殘疾，以及認知障礙症。
血壓愈高愈易復發
港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、HKU Stroke副總監張記暢醫生續指，中風患者的血壓愈高，復發性腦出血及中風風險愈大，約50%患者須使用多於3款藥物控制血壓，「現時一般做法是，當中風患者送院，醫生會注射藥物為患者降血壓，3天後情況穩定，就轉用口服血壓藥，開始時先用一款藥，如果未能控制，才慢慢加藥，或需較長時間才可控制好。」
腦出血後用藥評分
惟不能「一刀切」所有患者都用足3款藥，或引致過度治療。有見及此，HKU Stroke團隊研發了臨床評估工具，可快速篩選需要3種藥物的患者，及早控制減復發風險。港大醫學院醫科生蘇政熹指，「我們分析462名瑪麗醫院病人數據並設計出腦出血後用藥評分(TRICH Score)，計算指標包括年齡、性別、缺血性心臟病史、腎功能及入院時的血壓，如分數達3分或以上，就應及早使用3重藥物治療。」評分經過來自律敦治醫院、仁濟醫院及瑪嘉烈醫院的203名病人數據驗證。張記暢續指，未來將會做進一步的隨機研究以評估TRICH Score效用，估計2至3年後可臨床使用。
遠程醫療及早介入
中風患者出院後，血壓能否持續受控也是關鍵，「風起航」App可讓用家輸入日常量血壓的數值，醫護人員則遙距監察數據。隨機對照試驗的中期結果顯示，遠程醫療介入患者的3個月高血壓控制率達到89.5%；而如常門診或醫院覆診患者則只有47.4%。劉巨基指，遠程醫療有助及早知道患者血壓控制情況，繼而調整用藥，甚或提前覆診，有助血壓控制，也可避免「白袍症」影響。張記暢補充，「所有高血壓人士都可用『風起航』，不過要提醒此App不能取代覆診。」