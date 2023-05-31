自律神經失調會引起舌頭痛？中醫治療調理

身體的疼痛百百種，較為少見的舌頭痛你是否經歷過？舌頭如同牙痛一般，不痛則已，痛起來卻感覺要人命。中醫師吳宛容分享，臨床上遇到舌痛患者，通常會先看舌面上是否有潰瘍或腫塊，再進一步了解是否有耳鼻喉相關的問題，若無問題則會建議再由神經內科做進一步檢查。

舌頭有許多神經

舌頭上有許多神經分布，舌頭前側2/3的感覺是由三叉神經的舌神經所支配，後側1/3感覺則是由舌咽神經所支配。三叉神經若受到壓迫，除了前段的舌痛以外，同時還會有顏面的疼痛。

而舌咽神經若受到腦幹周圍的血管壓迫，也可能會造成舌後側的疼痛，此外連帶扁桃腺附近也可能會產生劇烈疼痛。倘若上述科別都無異常發現，往往要朝自律神經失調的方向去思考，自律神經失調也可能造成許多異常的疼痛，並同時會伴隨著其他失眠、焦慮、心慌等精神層面的症狀，也會需要耐性治療。