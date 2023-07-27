自我監測血壓 可減心血管疾病醫療負擔

高血壓是心血管疾病及腎病等的高危因素，也是十分常見的慢性病，例如本港便有近三成人患病。最新研究顯示，鼓勵高血壓患者於居家量度血壓，可以更有效及方便監察血壓起伏，也較少受隱藏性高血壓或白袍性高血壓影響，故此能幫助減輕心血管疾病的負擔及節省醫療成本。

減心肌梗塞個案

發表在《American Journal of Preventive Medicine》的研究，分析了2019年美國行為風險因素監測系統(BRFSS)的資料。結果顯示，與在診症室量度血壓比較，居家血壓監測可令心肌梗塞的病例在20年間減少4.9%，中風個案則減少3.8%，並令每人每年平均節省4.4%的醫療費用。

