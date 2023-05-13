自稱沒慢性病就醫卻見急性心肌梗塞 醫警告「1症狀」難自覺

高血脂並不容易察覺，卻是冠狀動脈心臟病的重要危險因子之一，所以稱它為健康的無形殺手。

一名自稱沒有任何慢性疾病的中年男性，過去沒有就醫記錄，第一次到急診就是急性心肌梗塞，幸好及時打通血管救回一命。不過住院後抽血發現，他的低密度脂蛋白膽固醇高達190mg/dL，也就是罹患高血脂症。

高血脂受遺傳、環境影響 血中膽固醇或三酸甘油酯異常升高

臺北市立聯合醫院中興院區心臟內科醫師陳郁安表示，血中脂肪主要是由低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C，俗稱壞膽固醇)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C，俗稱好膽固醇)、以及三酸甘油脂(TG)所組成，而高血脂症顧名思義就是血中膽固醇或三酸甘油酯異常升高，這是遺傳和環境因素相互影響之下的結果。

無法改變的先天性危險因子包括：老化、男性、家族遺傳、以及部分遺傳性肥胖等。後天性危險因子則包括：高熱量的精緻飲食、缺乏運動、壓力與不正常作息、吸煙，以及過度飲酒等，而這些是可以靠改變生活型態來調整的。