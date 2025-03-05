自閉症治療新曙光！「刺激腦右側前額下迴」盼提升社交、認知能力

目前自閉者的協助方式以行為治療為主，但效果有限，且個別差異大，藥物治療亦無法改善自閉者的核心困難(社交溝通/固執行為)。

自閉症是一種常見的神經發展疾患，自閉者在成長過程中可能面臨多方面挑戰，包括人際關係、情緒調控、課業學習和生活自理等，需要家庭、學校以及整個社會的充分理解與支持。自閉症發生率約為1%至2%，且有逐年上升趨勢，遺憾的是，目前對於自閉症仍缺乏有效的生物性治療方法。對此，林口長庚醫院最新使用Theta叢集性經顱磁刺激術刺激腦右側前額下迴，為自閉症治療帶來曙光。

進行這項研究的林口長庚兒童心智科副教授級主治醫生倪信章指出，目前自閉者的協助方式以行為治療為主，但效果有限，且個別差異大，藥物治療亦無法改善自閉者的核心困難(社交溝通/固執行為)。倪信章醫生表示，重複性經顱磁刺激術是近年來備受關注的大腦介入技術，利用物理學中電場與磁場相互作用原理，以非侵入性的方式影響大腦功能，已被廣泛地應用於多種神經科與精神疾患的治療中，並在多個國家取得抑鬱症的治療許可。

Theta 叢集性經顱磁刺激術經研究安全可行 盼能成自閉者福音

長庚大學已故的黃英儒教授改良了傳統的重複性經顱磁刺激術，開發出Theta叢集性經顱磁刺激術，大幅縮短治療時間，同時提高了安全性與可行性。長庚醫院這項隨機雙盲臨床試驗，共招募60位8至30歲的自閉者，隨機且平均分配到治療組與對照刺激組，研究結果發現，在不需要麻醉的狀況下，每周兩次、每次5分鐘內、連續8周刺激腦右側前額下迴，治療組比對照組顯著提升自閉症的社交認知功能，且治療效果可維持四周。此外，這項治療模式對於改善自閉者的固執行為、情緒調節和適應功能也有治療潛力(治療組雖明顯優於對照組，但未達統計顯著效益)。治療方式安全可行，並未出現重大副作用。研究成果已發表於2024年9月國際頂尖期刊「Psychological Medicine」。

倪信章醫生強調，由於自閉者的臨床表現差異顯著，因此單一腦區的成功無法適用於所有自閉者。期望這些累積的研究成果最終能夠獲得正式的治療許可，為全球眾多的自閉者與其家庭帶來治療曙光。

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