自閉症｜協康會推中文版交通之友 研究：4周後辨識情緒能力顯著提高

下月的首周為「協康會自閉症關注周」，由協康會資助的《交通之友》(The Transporters)中文版應用程式今正式推出，供學校及家庭用作提升自閉症譜系兒童情緒認知的介入工具。香港中文大學心理學系團隊早前評估有關成效，證實實自閉症譜系及同時患有及專注力不足或過度活躍症(ADHD)兒童，只要每天觀看15分鐘，四周後辨識情緒的能力顯著提升，並達至同齡正常發育的小朋友水平。研究結果已於國際期刊Autism發表。

易有社交障礙 自閉症譜系患者易有社交障礙，難以識別臉部表情及理解他人情緒，影響社交互動的理解和反應。故針對他們的情緒認知治療，目標是訓練他們學習閱讀臉部表情。 趣味動畫系列《交通之友》，是由英國劍橋大學的自閉症研究中心(Autism Research Centre)和The Autism Centre of Excellence at Cambridge合作推出，過去有實驗研究證明具成效當4至7歲自閉症譜系兒童持續4周每天至少觀看3集，每集約5分鐘便能提升對情緒詞彙和情緒辨識的認知。

改編中文版應用程式 香港中文大學心理學系團隊早前將《交通之友》改編成中文版應用程式，並為應用於中文地區的成效進行研究。而研究對象除了自閉症譜系兒童外，並首次擴展至同時有自閉症譜系及專注力不足/過度活躍症(ADHD)的兒童。 團隊經香港中文大學醫學院招募自閉症譜系、或同時有自閉症譜系譜系及專注力不足/過度活躍症的兒童，以及社區招募的正常發育兒童參與。結果發現，4至6歲的自閉症譜系兒童，連續4星期每天觀看約15分鐘《交通之友》，無論是情緒詞彙(EVT)還是情緒識別(ERT)的測量指標，均與對照組的正常發育兒童水平相若，證明辨識情緒的能力顯著提高。研究報告更獲醫務衞生局評為最高級別—(第五級)優秀。至於自閉症譜系及ADHD兒童，亦顯示相同的正面結果。 研究團隊成員臨床心理學家陳家欣解釋，不少自閉症譜系兒童偏愛交通工具，《交通之友》應用程式便針對這些特性，設計出8個按軌道行駛的交通工具角色，如火車、電車和纜車等，每個角色均有真人臉孔細緻地表達喜怒哀樂。當兒童看著行駛中的交通角色時，同時也可留意到角色的臉部表情，從而了解不同情景中所表現的情緒，有助自閉症譜系兒童透過學習觀察別人的表情，更容易去學習明白不同的情緒。