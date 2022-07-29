自鼻防禦 無懼病毒 VirX™一氧化氮噴鼻劑 保障大小朋友健康

近期，第五波疫情的每日感染數字又有回升趨勢，讓人擔憂疫情會再次於社區爆發。對於家長而言就更擔心，因在近日證實確診的個案中，每天都有數百宗個案是由學校呈報，當中涉及中小學及幼稚園，確診者則包括教職員及學生，因此個別有同學確診的班級需要停課，以減低疫情於學校爆發的機會。

醫管局專家指本港學童的疫苗接種率仍偏低，特別幼童染疫後需要住院的比例，亦比其他病毒高。如幼童不幸確診，可能會出現以下症狀，包括發燒持續1日以上，出現頭痛，容易疲倦，出現皮疹及紅眼等，更可能出現上吐下瀉、呼吸困難，甚至行為混亂等。當小朋友出現類似症狀時，應立即讓他接受快速抗原測試，若情況嚴重應立即帶小朋友前往急症室求醫。

長新冠對小朋友影響深遠

父母當然想給予子女最全面保護，不想他們感染病毒，因小朋友就算康復後，亦有機會出現如聽力、視力、味覺及嗅覺等問題，也可能會出現抑鬱、焦慮、思路不清等，更可能會影響心肺功能，呼吸系統、腎臟和腸道亦有機會受損等等的長新冠症狀，對小朋友影響深遠。

自鼻防禦 無懼病毒 提供24小時保護屏障

就算家長做好防疫措施，但只要出街，一不小心便隨時有機會感染病毒細菌。如外出用餐、在街上飲水、在熱天抹汗…只要除下口罩或口罩稍為移位，病毒細菌便有機會乘虛而入，經由口和鼻腔進入體內。要為小朋友提供更全面保障，家長可選用全新推出，由加拿大SaNOtize Research研發並取得專利，Chemill Pharma Ltd. 與Glenmark Pharmaceuticals及SanNOtize Research and Development Corp合作，於香港推出成份含一氧化氮(Nitric Oxide)的VirX™噴鼻劑。經多項臨床實驗證實，只需將少量噴入鼻腔內，便可在兩分鐘內殺滅99.9%病毒，有效對抗新型病毒。只需每日噴3次，便可以在鼻腔內長達24小時的保護屏障，防止病毒潛伏及擴散。