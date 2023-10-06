臭狐不分季節 7種方法改善

這個夏天又濕又熱，要不就打風水浸，擾亂大家日常生活之餘亦助長了不少皮膚病，例如「臭狐」就是其中之一。皮膚科專科醫生劉顏銘表示，一般汗臭不少人都有，但臭狐的氣味比一般汗臭濃烈，影響社交生活，而且不會因進入秋冬季節便消失，實在令人困擾。
劉顏銘指，臭狐其實無分季節，「臭狐的確在夏天會影響較大，但即使冬天也不一定『冇味』。當然冬天我們出汗會較少，穿衣服也較多，包得較密實，輕微的汗味不容易傳出。但『大汗腺』所分泌的汗液，不論夏天冬天都可引致臭狐氣味。」
影響社交
現在很多人冬天也會去做gym，若有臭狐的話gym房內其他人可能會聞到。而且香港的冬天一般不太凍，很多時都可以穿單薄的衣服甚至短袖衫出街，所以有臭狐的話在冬天也會傳出氣味，影響社交。
多於腋下及大腿內側出現
所謂「大汗腺」，又名頂漿腺(Apocrine Sweat Gland)，在身體多個部位都有，主要負責分泌汗水，若汗水中的蛋白質和脂肪被細菌分解成味道較濃烈的阿摩尼亞或脂肪酸，便會形成臭狐。而臭狐主要集中在腋下、胸部、陰部及大腿內側的大汗腺部位。
減臭有法
劉顏銘指出，現時臭狐的治療方法有7種，包括：
① 盡量穿一些較鬆身，不太緊的衣服，這對減少出汗會有幫助，並應勤於更換。
② 避免進食蒜頭、咖喱等味道濃烈食物，也可考慮脫去腋毛。
③ 可以塗抹含有鋁鹽成分的止汗劑，減少汗水的排出，但效果較為短暫，而且也有可能引致皮膚敏感。
④ 自來水電解止汗法，即以微弱電流干擾排汗神經末梢，抑制腋下汗水的分泌，但效果較為短暫。
⑤ 於腋下注射肉毒桿菌毒素，可阻隔腋下大汗腺神經的傳遞，抑制汗水分泌，以減少臭狐，每次注射藥效可維持約3至6個月。注射時，醫生須於每邊腋下注射多針，但有可能引致痛楚、瘀血等副作用。
⑥ 微波腋下汗腺消融術(簡稱微波止汗)，是一種非入侵性的微波熱能治療，即利用熱能精準地導入至腋下大部分汗腺分布的區域，當達到一定高溫時，汗腺及毛囊組織便會壞死，而汗腺一旦被破壞便不會再生，因此微波止汗能有效令汗水長期減少，同時減少臭狐形成。患者接受一次療程後通常可有效減少約一半多汗及臭狐的問題，而接受兩次療程後則可高達八成改善。但術後會有短暫疼痛、紅腫、瘀青等副作用。
⑦ 以手術將腋下的大汗腺切除或用類似抽脂的方法吸走，減少汗水分泌，治療效果可達九成改善。但術後有可能出現流血、細菌感染、留下疤痕等風險，而且手術後康復時間較長。