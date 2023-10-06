臭狐不分季節 7種方法改善

這個夏天又濕又熱，要不就打風水浸，擾亂大家日常生活之餘亦助長了不少皮膚病，例如「臭狐」就是其中之一。皮膚科專科醫生劉顏銘表示，一般汗臭不少人都有，但臭狐的氣味比一般汗臭濃烈，影響社交生活，而且不會因進入秋冬季節便消失，實在令人困擾。

劉顏銘指，臭狐其實無分季節，「臭狐的確在夏天會影響較大，但即使冬天也不一定『冇味』。當然冬天我們出汗會較少，穿衣服也較多，包得較密實，輕微的汗味不容易傳出。但『大汗腺』所分泌的汗液，不論夏天冬天都可引致臭狐氣味。」

影響社交

現在很多人冬天也會去做gym，若有臭狐的話gym房內其他人可能會聞到。而且香港的冬天一般不太凍，很多時都可以穿單薄的衣服甚至短袖衫出街，所以有臭狐的話在冬天也會傳出氣味，影響社交。

多於腋下及大腿內側出現

所謂「大汗腺」，又名頂漿腺(Apocrine Sweat Gland)，在身體多個部位都有，主要負責分泌汗水，若汗水中的蛋白質和脂肪被細菌分解成味道較濃烈的阿摩尼亞或脂肪酸，便會形成臭狐。而臭狐主要集中在腋下、胸部、陰部及大腿內側的大汗腺部位。

