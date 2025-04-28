臭狐腋濕困擾…FDA認可微波熱能可治療 醫療保障更輕鬆 接受治療冇壓力

踏入青春期，汗腺開始發達，容易出汗，甚至因細菌溫床，導致出現腋下汗臭症（俗稱「臭狐」），令社交生活大受影響，影響隨時長達至成年期。然而，一般止汗劑、服藥、注射肉毒桿菌等方法均難以根治問題。因此，專業醫療機構建議，青少年可於 18 歲後選擇使用非入侵性「微波熱能」治療，透過熱能直達腋下深層皮膚，破壞汗腺組織。
治療效果測試，更是全球唯一獲得美國FDA認證的非侵入性微波腋下除汗、淨味及脫毛技術。患者於接受2次治療後，有效減少腋下出汗達82%，滿意度更高達90%以上。由於治療屬非入侵性，無須開刀亦不會留有疤痕；治療採用一次性無菌探頭，每次全新開封，衛生可靠之餘，同時大大提高安全性。因此，患者於完成治療後，一般毋需覆診或跟進。
青春期荷爾蒙變化 容易導致臭狐出現 與體型及性別無關
許多人誤以為肥胖人士易出汗便會有臭狐，實際上臭狐的主要成因與體型及性別無關。青少年踏入青春期，身體荷爾蒙開始起變化，油脂腺分泌變得旺盛，容易誘發臭狐出現。原本無味的汗水因汗腺過度發達，導致分泌出內含脂肪及蛋白質的乳黃色黏稠液體，經細菌分解後便會成為味道較濃的阿摩尼亞或脂肪酸，產生異味，形成俗稱「臭狐」的腋下汗臭症。由於人體的腋下與陰部有比較大的汗腺，一般多汗症及臭狐常在這兩個部位出現。
止汗劑治標不治本 腋下微波熱能成治療新趨勢
市面上的止汗產品，大部分含鋁鹽化合物，藉由鋁離子的吸收令汗管阻塞，以阻止汗腺的分泌；因此，若長期使用止汗劑有可能引致患者皮膚發炎，更有機會令病情惡化。
非入侵性「微波熱能」miraDry® Fresh™治療不僅能長久維持腋下淨味，還能持久減少汗味困擾，讓患者擺脫因汗水及臭狐帶來的尷尬。同時能幫助大汗人士告別對化學止汗劑的依賴，讓肌膚更健康自然。治療的過程只需1小時便能破壞腋下汗腺，達至永久止汗及除臭狐的效果。非入侵性「微波熱能」miraDry® Fresh™治療於香港註冊之日間醫療中心，由專業醫護人員主理，過程簡單：
- 專業腋下分析：治療前先了解腋下的出汗情況，全面評估汗腺發達程度及分佈位置。
- 標記腋下治療區域：將腋下皮膚劃分成不同區域，然後標記需要接受治療區域。
- 由醫生施打局部麻醉：為確保治療舒適度，治療前需要先在治療範圍內安全地進行局部麻醉。
- 開始miraDry® Fresh™治療：於治療部位塗上凝膠，使用一次性無菌專屬探頭向治療部位傳送專利微波Mira Wave®，過程約一小時完成。
- 溫和護理：完成療程後，可局部冰敷舒緩；當天可如常沐浴，使用清水及溫和清潔液進行清潔。
由於治療效果理想，是全球唯一獲得美國FDA認證的非侵入性微波腋下除汗、淨味及脫毛技術，患者及早就診便可一勞永逸。為了讓青少年能及早找回社交生活，家長們普遍認為盡早尋求專業醫療協助，是最能幫助子女重拾自信的方法。
FDA認可微波熱能用於治療腋下多汗症 獲保險理賠
非入侵性「微波熱能」miraDry® Fresh™獲高度認受性，是被界定為可於門診進行的外科手術，對止汗及除臭狐的治療 (詳情) 有保證效果。有被診斷患上「腋下多汗症」的患者，接受相關醫生建議及治療後，成功獲保險公司理賠。保險投訴局投訴委員會表示，曾有保險公司拒批索償，及後已被裁定投訴得直，保險公司需作出賠償。
泓博醫療屬香港特別行政區政府認可之日間醫療，向病人提供不設留宿的醫療服務或對病人施行條例中列明的小型醫療程序，包括非入侵性「微波熱能」miraDry® Fresh™- 專業多汗症治療，嚴格執行衛生署發出的守則，專業的醫護團隊和完善的醫療設備及潔淨的環境，為患者提供最優質及適切的治療。同時，全程由香港註冊醫生主理的「微波熱能」miraDry® Fresh™- 專業多汗症治療，更會協助患者填寫保險索償表格上的醫療訊息。泓博醫療有大量理賠成功個案，患者毋須擔心治療費用；能輕鬆無壓力地接受治療。
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地址：香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓10樓15室
泓博醫療- 日間醫療中心
泓博醫療是一間獲發香港政府認可牌照的香港日間醫療中心，所有治療均由香港註冊醫生主理，使用醫療級專業領先儀器，治療精準，配合術後跟進及提供適當護理。收費透明劃一，明碼實價，無須擔心額外支出或造成不必要的負擔。
泓博醫療專業首創「定價收費- 醫學級腋下除汗淨味治療」，是第一個推行定價收費的治療項目，清晰透明的收費，給予患者安心的治療體驗，一個費用已經包含整個治療所涉及的相關費用，全包式，不設額外收費；讓患者有清晰的預算，提供最大的保障。此外，泓博醫療已協助無數患者填寫保險索償表格上的醫療訊息，提供符合規格的服務收據，成功申請保險索償，讓患者可無後顧之憂地接受治療。