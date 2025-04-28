臭狐腋濕困擾…FDA認可微波熱能可治療 醫療保障更輕鬆 接受治療冇壓力

踏入青春期，汗腺開始發達，容易出汗，甚至因細菌溫床，導致出現腋下汗臭症（俗稱「臭狐」），令社交生活大受影響，影響隨時長達至成年期。然而，一般止汗劑、服藥、注射肉毒桿菌等方法均難以根治問題。因此，專業醫療機構建議，青少年可於 18 歲後選擇使用非入侵性「微波熱能」治療，透過熱能直達腋下深層皮膚，破壞汗腺組織。

治療效果測試，更是全球唯一獲得美國FDA認證的非侵入性微波腋下除汗、淨味及脫毛技術。患者於接受2次治療後，有效減少腋下出汗達82%，滿意度更高達90%以上。由於治療屬非入侵性，無須開刀亦不會留有疤痕；治療採用一次性無菌探頭，每次全新開封，衛生可靠之餘，同時大大提高安全性。因此，患者於完成治療後，一般毋需覆診或跟進。

青春期荷爾蒙變化 容易導致臭狐出現 與體型及性別無關

許多人誤以為肥胖人士易出汗便會有臭狐，實際上臭狐的主要成因與體型及性別無關。青少年踏入青春期，身體荷爾蒙開始起變化，油脂腺分泌變得旺盛，容易誘發臭狐出現。原本無味的汗水因汗腺過度發達，導致分泌出內含脂肪及蛋白質的乳黃色黏稠液體，經細菌分解後便會成為味道較濃的阿摩尼亞或脂肪酸，產生異味，形成俗稱「臭狐」的腋下汗臭症。由於人體的腋下與陰部有比較大的汗腺，一般多汗症及臭狐常在這兩個部位出現。