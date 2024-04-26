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健康
2024-04-26 12:37:00

臭狐解決方法！醫生分享成因及手術治療方法 夏季如何甩開出汗、異味？

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臭狐主要是大汗腺分泌物經細菌分解產生的特殊味道，但汗液累積也比較容易有細菌滋生，汗液被細菌分解也會產生味道或是加重大汗腺產生的氣味，臨床上很多臭狐困擾的病人多少，也常合併有多汗的問題。

臭狐主要是大汗腺分泌物經細菌分解產生的特殊味道，但汗液累積也比較容易有細菌滋生，汗液被細菌分解也會產生味道或是加重大汗腺產生的氣味，臨床上很多臭狐困擾的病人多少，也常合併有多汗的問題。

夏季悶熱容易流汗，許多人還會有臭狐、異味的困擾，即使用了身體芳香劑、止汗劑等還是無法抑制流汗、異味，到底該怎麼辦？長庚醫院皮膚科主治醫生陳俊賓說明治療及日常保養方法，幫助民眾揮別汗水、異味造成的種種困擾。

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臭狐原因、多汗加重異味 6治療可改善困擾

臭狐、多汗分別與大汗腺(又稱「頂漿腺」)、小汗腺有關，陳俊賓醫生表示，雖然臭狐主要是大汗腺分泌物經細菌分解產生的特殊味道，但汗液累積也比較容易有細菌孳生，汗液被細菌分解也會產生味道或是加重大汗腺產生的氣味，臨床上很多臭狐困擾的病人多少，也常合併有多汗的問題。

針對臭狐及多汗的問題，陳俊賓醫生提到，治療包含藥物、手術等，有些單純只控制一般的小汗腺達到除汗效果，有些則是包含大、小汗腺同時達到除汗除臭，若能減少汗的產出，也可以減少臭狐的嚴重度。目前治療方式主要包含以下6種：

15項增壽習慣｜40歲起實踐8大項，可增壽24年（am730製圖） 15項增壽習慣｜良好睡眠＋4.7歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜適量飲酒＋1歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜性生活規律＋4-7歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜恆常運動＋4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜多喝水＋15歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜吃大量水果、堅果種籽＋10.8歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜不吸煙＋10歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜維繫伴侶情感，每相伴10年＋1.5歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜取得學位＋1.4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜瘦腰圍＋3.5歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜有宗教信仰＋4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜參與志願工作＋1歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜常玩拼圖字謎＋10歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜住在鄉郊地區＋2歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜退休後從農村遷居城市＋1歲（am730製圖）

臭狐｜日常應注意清潔、換洗 避免易汗環境及刺激

除了治療外，日常保養也可以減少多汗、臭狐等問題，陳俊賓醫生表示，日常生活主要應「趨吉避凶」，有些情況下較容易流汗，民眾可以減少這樣的環境暴露、刺激，再來清潔也很重要，出汗較多時要較頻繁的換洗，也可以合併外塗一些止汗劑體香劑，輕度患者有機會以較簡易方式減低困擾。

陳俊賓醫生提到，如果從這幾個簡單的日常保養方法著手，都還是沒有獲得很好的控制效果，受到多汗、臭狐嚴重困擾需要做治療的話，建議可以尋求專業醫生評估與治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

止汗劑

外用止汗劑主要含有Aluminium相關成分，局部抑制小汗腺出汗，通常產品也含有體香劑，遮蓋減低異味。

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