臭狐｜多汗臭狐好尷尬！夏季如何甩開濕腋、異味？醫生分享治療、保養方法

夏季悶熱容易流汗，許多人還會有臭狐、異味的困擾，即使用了身體芳香劑、止汗劑等還是無法抑制流汗、異味，到底該怎麼辦？長庚醫院皮膚科主治醫生陳俊賓說明治療及日常保養方法，幫助民眾揮別汗水、異味造成的種種困擾。
臭狐、多汗加重異味 6治療可改善困擾
臭狐、多汗分別與大汗腺(又稱「頂漿腺」)、小汗腺有關，陳俊賓醫生表示，雖然臭狐主要是大汗腺分泌物經細菌分解產生的特殊味道，但汗液累積也比較容易有細菌孳生，汗液被細菌分解也會產生味道或是加重大汗腺產生的氣味，臨床上很多臭狐困擾的病人多少，也常合併有多汗的問題。
針對臭狐及多汗的問題，陳俊賓醫生提到，治療包含藥物、手術等，有些單純只控制一般的小汗腺達到除汗效果，有些則是包含大、小汗腺同時達到除汗除臭，若能減少汗的產出，也可以減少臭狐的嚴重度。目前治療方式主要包含以下6種：
- 外用止汗劑：主要含有Aluminium相關成分，局部抑制小汗腺出汗，通常產品也含有體香劑，遮蓋減低異味。
- 口服藥物：全身性抑制小汗腺出汗，但也會抑制其他腺體分泌，可能有嘴部與眼部乾燥、噁心、心跳加速等副作用，建議短時間使用。
- 肉毒桿菌素注射：局部抑制控制汗腺排汗的神經末梢以減少汗液分泌，不過治療效果短暫，一般須在半年或一年時定期注射。
- 交感神經阻斷術：透過內視鏡手術切除或電燒破壞局部神經以減少汗液分泌，較容易使其他神經受負向回饋影響，產生代償性出汗等問題。
- 開刀手術：手術局部治療同時將腋下處皮膚的大、小汗腺刮除，不易產生代償性出汗。目前主要為內視鏡旋轉刀刮除法，術後傷口(最小約為1至1.5公分)，較傳統切開手術(傷口4至5公分)小了不少，但修復期仍屬較長、照顧比較麻煩且疼痛，影響術後活動，大部分患者術後仍需請假休息，且有傷口疤痕的問題。
- 微波熱能除汗除臭術：在局部麻醉後，以微波熱能方式傳導到皮下大、小汗腺進行破壞，不會有外在傷口疤痕，民眾多汗、臭狐困擾通常都可以在術後獲得很好的改善，且修復期短沒有傷口，是目前多數患者選擇的主流治療。
日常應注意清潔、換洗 避免易汗環境及刺激
除了治療外，日常保養也可以減少多汗、臭狐等問題，陳俊賓醫生表示，日常生活主要應「趨吉避凶」，有些情況下較容易流汗，民眾可以減少這樣的環境暴露、刺激，再來清潔也很重要，出汗較多時要較頻繁的換洗，也可以合併外塗一些止汗劑體香劑，輕度患者有機會以較簡易方式減低困擾。
陳俊賓醫生提到，如果從這幾個簡單的日常保養方法著手，都還是沒有獲得很好的控制效果，受到多汗、臭狐嚴重困擾需要做治療的話，建議可以尋求專業醫生評估與治療。
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