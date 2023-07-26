臭狐｜多汗臭狐好尷尬！夏季如何甩開濕腋、異味？醫生分享治療、保養方法

臭狐主要是大汗腺分泌物經細菌分解產生的特殊味道，但汗液累積也比較容易有細菌滋生，汗液被細菌分解也會產生味道或是加重大汗腺產生的氣味，臨床上很多臭狐困擾的病人多少，也常合併有多汗的問題。

夏季悶熱容易流汗，許多人還會有臭狐、異味的困擾，即使用了身體芳香劑、止汗劑等還是無法抑制流汗、異味，到底該怎麼辦？長庚醫院皮膚科主治醫生陳俊賓說明治療及日常保養方法，幫助民眾揮別汗水、異味造成的種種困擾。

臭狐、多汗加重異味 6 治療可改善困擾

臭狐、多汗分別與大汗腺(又稱「頂漿腺」)、小汗腺有關，陳俊賓醫生表示，雖然臭狐主要是大汗腺分泌物經細菌分解產生的特殊味道，但汗液累積也比較容易有細菌孳生，汗液被細菌分解也會產生味道或是加重大汗腺產生的氣味，臨床上很多臭狐困擾的病人多少，也常合併有多汗的問題。

針對臭狐及多汗的問題，陳俊賓醫生提到，治療包含藥物、手術等，有些單純只控制一般的小汗腺達到除汗效果，有些則是包含大、小汗腺同時達到除汗除臭，若能減少汗的產出，也可以減少臭狐的嚴重度。目前治療方式主要包含以下6種：