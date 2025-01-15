舊藥新用 治療子宮內膜異位症

人工智能(AI)在醫學界的應用，多於大數據分析以及影像學之上，其實還可以用於篩選現有的藥物，用於其他疾病，做到「舊藥新用」擴展用途。中大醫學院最近便透過AI發現治療子宮內膜異位症的新靶點和藥物，將來有機會成為新的治療方案。

中大醫學院婦產科學系臨床副教授及生殖中心主管鍾佩樺醫生表示，子宮內膜異位症屬慢性疾病，指子宮內膜細胞散布在盆腔周圍、子宮以外的地方，「它們會製造炎症、黏連。如出現在輸卵管，或使輸卵管堵塞而導致不育；若生長於卵巢，因每月出血而令瘀血積聚，形成俗稱『朱古力瘤』的卵巢子宮內膜異位症。」此症影響5%至15%生育年齡女性，當中半數不孕；而患有盆骨疼痛的女性中，五至八成或與子宮內膜異位症有關。

處方藥物控病

治療子宮內膜異位症，一般會先處方藥物，主要是控制疼痛和減少內膜異位大小和數量，達到控病效果。鍾佩樺續指，「常用藥物有口服避孕藥、黃體酮、抗黃體酮和抗性腺激素等荷爾蒙治療。如果成效不理想便要考慮手術，透過腹腔鏡切除內膜組織，若屬嚴重個案則可能需要全子宮切除手術。」而因子宮內膜異位症引致不育，輔助生育技術如試管嬰兒(IVF)或有助患者懷孕。