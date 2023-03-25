舌側出現白斑 活檢確診「鱗狀上皮細胞癌」

41歲陳先生，吸煙與嚼檳榔習慣已20年，半年前於刷牙時就發現舌頭左側有白斑，發現舌頭左側白斑有範圍擴大之情形，於是至診所求診，診所醫師診斷為口腔黏膜白斑症，轉診至奇美醫學中心耳鼻喉部進行治療；經診察後安排陳先生進行切片檢查及口腔二氧化碳雷射門診手術，報告結果確診「鱗狀上皮細胞癌」。

發現「白斑」蹤跡 前往癌症路上

主治醫師李京澤指出，口腔位於消化系統的最上端，在醫學上的定義，口腔的範圍包含了嘴唇、齒槽、舌頭下方的口腔底部、口腔舌部(舌頭的前三分之二)、硬顎(口腔頂部的前面)、臼齒後三角以及兩側的頰黏膜(唇與臉頰的內襯)。口腔黏膜是由角質化程度不同的複層鱗狀上皮所組成，當口腔受到慢性刺激，如嚼食檳榔、吸煙或反覆磨損便有機會產生白斑，白斑是口腔癌的癌前病變之一，應進行切片及後續治療。