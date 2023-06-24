舒張壓太低會有甚麼問題？需要接受治療嗎？先了解低舒張壓9原因

許多人都會對自己的血壓問題感到警覺，但很多人都不了解舒張壓的數值會有哪些影響。

血壓有收縮壓、舒張壓，一般民眾常會注意血壓不能太高，尤其是收縮壓的數值一旦上升，許多人都會對自己的血壓問題感到警覺，但很多人都不了解舒張壓的數值會有哪些影響。舒張壓正常值應在多少？低舒張壓會有哪些症狀？對健康會產生哪些影響？需要做哪些治療？國泰綜合醫院心血管中心郭志東醫師醫解答！

舒張壓、收縮壓都很重要 9 原因造成低舒張壓

血壓是血液流動時衝擊血管壁所引起的壓力，因此收縮壓、舒張壓一樣重要，但民眾卻都不太了解舒張壓的數值代表甚麼意義。郭志東醫師也提到，在門診看診時病患常會詢問血壓的問題，其中一個熱門問題就是「我的舒張壓這樣會不會太低？」

郭志東醫師表示，隨著年齡增長，動脈變硬、老化，血管會變得僵硬且狹窄，血液經過血管時就無法受到應有的反彈，舒張壓可能會顯示出較低的數值，而收縮壓則可能會不變，不過一般舒張壓在老年人中正常是介於60到90mmHg之間。

若舒張壓小於60mmHg可能就要注意，除了老化的因素以外，郭志東醫師指出，造成低舒張壓的原因還包括以下9項：