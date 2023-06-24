舒張壓太低會有甚麼問題？需要接受治療嗎？先了解低舒張壓9原因

血壓有收縮壓、舒張壓，一般民眾常會注意血壓不能太高，尤其是收縮壓的數值一旦上升，許多人都會對自己的血壓問題感到警覺，但很多人都不了解舒張壓的數值會有哪些影響。舒張壓正常值應在多少？低舒張壓會有哪些症狀？對健康會產生哪些影響？需要做哪些治療？國泰綜合醫院心血管中心郭志東醫師醫解答！
舒張壓、收縮壓都很重要 9原因造成低舒張壓
血壓是血液流動時衝擊血管壁所引起的壓力，因此收縮壓、舒張壓一樣重要，但民眾卻都不太了解舒張壓的數值代表甚麼意義。郭志東醫師也提到，在門診看診時病患常會詢問血壓的問題，其中一個熱門問題就是「我的舒張壓這樣會不會太低？」
郭志東醫師表示，隨著年齡增長，動脈變硬、老化，血管會變得僵硬且狹窄，血液經過血管時就無法受到應有的反彈，舒張壓可能會顯示出較低的數值，而收縮壓則可能會不變，不過一般舒張壓在老年人中正常是介於60到90mmHg之間。
若舒張壓小於60mmHg可能就要注意，除了老化的因素以外，郭志東醫師指出，造成低舒張壓的原因還包括以下9項：
- 長時間臥床降低動脈的張力；
- 長時間站立使血液在下肢積聚造成；
- 大量出汗導致脫水，可能會降低收縮壓和舒張壓；
- 老年人水分攝取量不足；
- 藥物引起的腸道水分流失，例如利尿劑、前列腺藥物、降血壓藥物、巴金森氏症藥物和三環抗憂鬱劑；
- 酒精：酒精可使血管擴張，可能會導致舒張壓降低、心搏過緩、心臟瓣膜功能異常和心臟病發作；
- 荷爾蒙缺乏和其他內分泌失調，如甲狀腺功能低下或月經大量出血；
- 藥物、食物或昆蟲叮咬引起的過敏反應；
- 維生素B和鐵等營養缺乏導致貧血。
低舒張壓有哪些症狀？該如何治療？
如果舒張壓下降到60mmHg以下，可能會產生一些不適症狀。郭志東醫師提到，舒張壓過低的常見徵兆或症狀包含頭暈、昏厥等，可能也會有呼吸急促、冒汗、噁心想吐等情形，而許多舒張壓過低的年長者會因為疲倦或暈眩而經常跌倒，這對骨骼脆弱、愈合能力差的老年人來說並不好。
不過，郭志東醫師表示，大多數低舒張壓的人並無任何症狀，因此不需要接受任何治療，但有症狀的人就需要進行仔細的檢查，包括貧血的篩檢和心血管評估等。
由於造成低舒張壓的原因有許多，因此需經過醫師評估了解原因，再針對不同的因素進行調整。郭志東醫師表示，如果低舒張壓的情形是因為某些藥物造成的，就需要經過醫評估改變藥物類型或劑量，而酗酒、有服成癮藥物的病患則需要積極介入控制。
此外，郭志東醫師也提醒，雖然對所有人來說，規律運動有很多好處，但也需要適當攝取水分，以免脫水，影響血壓變化，如果是在長時間休息中起身會感到頭暈的病人，在起身前需要進行一些腿部運動，而鈉鹽和水的攝入可以稍為增加，但不要超過每天1,500毫克的鹽巴攝取。
郭志東醫師提到，如果問題仍然存在，需要進行詳細的心血管、神經及內分泌系統評估，而有些藥物可以暫時讓血壓回升，能作為短期的輔助，但不宜長期服用，而且必須經過醫師的審慎評估。
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