舒適與健康兼備 歐化寶 優質寢具 滿足不同睡眠需要

歐化寶一直致力以健康為本，透過生產及銷售自家品牌床褥，提供多元化優質產品及稱心滿意的服務，積極提升客戶的生活質素。



皇牌推介健脊9002 MK2特硬床褥，專門針對提升脊骨健康而設。

皇牌健脊特硬床褥 限時優惠6折 歐化寶齊集不同健康床褥，如袋裝彈簧健康床、護脊床褥、兒童床褥等。皇牌推介健脊9002 MK2特硬床褥，此床褥專門針對提升脊骨健康，床褥設計硬度較高；床褥厚度約8.5吋，內設2.5mm特粗強化鋼線製造的彈簧，經電腦加熱定型，硬度十足及持久耐用，並加設平衡塑網，達致整體均衡承托力，保護脊骨健康。床褥面料選用舒適針織布料，防塵蟎之餘，透氣親膚效果理想，提供舒適睡眠。健脊9002 MK2特硬床褥，現於各歐化寶床褥專門店以優惠價6折發售，萬勿錯過。

寧壓健康枕

寧壓健康枕 改善睡姿保護頸椎健康 歐化寶除提供多款床褥外，亦有一系列健康枕頭，不止是舒服，更是優質睡眠健康之選。當中寧壓健康枕以多功能為特點，枕頭針對改善睡眠質素，特別選用比利時著名布料品牌Bekaert Deslee的Intense®面料，透氣舒適之餘，透過碳纖維長絲加速釋放人體每天累積的靜電，更容易達致深層睡眠，有效紓緩壓力。枕頭的特別曲線造型，立體剪裁有助貼合頸肩曲線，不同高度提供不同程度承托，可同時配合仰睡、側睡睡姿，改善睡姿及保護頸椎健康。

Air Active 3D 百變纖維枕